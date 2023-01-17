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印度羽賽／周天成、王子維闖關 第二輪再演寶島內戰
總獎金90萬美元的印度公開賽今天點燃戰火，「羽球王子」王子維為台將開出紅盤，列第5種子的「一哥」周天成也拍下李卓耀，第二輪就要上演「寶島內戰」。
印度公開賽屬於BWF超級750系列，賽事緊接上周超級1000的馬來西亞公開賽後舉行，中華羽將除「一姊」戴資穎和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋回台，大部分球員都從吉隆坡轉戰新德里。
率先登場的王子維，今天面對愛爾蘭籍越南裔的阮日延續對戰優勢，以21：18、21：17收下對戰3連勝；接續登場的小天和香港李卓耀大戰1小時又5分鐘，辛苦以22：20、14：21、21：11奪勝，和王子維16強會師。
小天和王子維都是東京奧運中華代表團成員，兩人也是合庫師兄弟；過去兩人國際賽已經9度碰頭，小天取得全勝的絕對優勢。
今天包括男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、混雙張課琦／李芷蓁也拿到16強門票，混雙組合楊博軒／胡綾芳和女單白馭珀止步首輪。
明天還有4組台將要上場，其中「中租學霸」許玟琪將挑戰前一站馬來西亞打進決賽的南韓名將安洗瑩。
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