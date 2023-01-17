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印度羽賽／楊博涵盧敬堯3局大戰險勝 晉級16強

中央社／ 台北17日電
「楊肉盧」組合盧敬堯（左）和楊博涵。 報系資料照
「楊肉盧」組合盧敬堯（左）和楊博涵。 報系資料照

台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在印度羽球公開賽首輪與蘇格蘭組合鄧恩與霍爾激戰3局，並化解對手賽末點，最終以19比21、21比12、23比21勝出，收下16強門票。

世界排名第14的楊博涵與盧敬堯上週馬來西亞公開賽16強輸給地主組合王耀新與張御宇，本週轉戰印度新德里，參加超級750系列印度羽球公開賽。

楊博涵與盧敬堯首輪對手為排名第24的蘇格蘭組合鄧恩（Alexander Dunn）與霍爾（Adam Hall），巧合的是兩組人馬曾在上週馬來西亞公開賽首輪碰頭，當時由「楊肉盧」取勝，本週再度狹路相逢。

「楊肉盧」首局浪費6分領先優勢，遭對手逆轉，以19比21丟掉首局，次局則是一路領先，以21比12扳回一城。

關鍵決勝局，「楊肉盧」從領先4分，到被對手迎頭趕上，「楊肉盧」在20比19領先情況下，先是錯失1個賽末點機會，隨後頂住壓力，化解對手賽末點，連得3分，以23比21驚險勝出，與台灣羽球一哥周天成、王子維，一同挺進16強。

另外，女單部分，「小小白」白馭珀首輪對手為中國選手韓悅，過去交手紀錄，以1勝2敗略居下風，且近期對戰2連敗，今天再度碰頭，白馭珀以10比21、16比21落敗，無緣16強。

楊肉盧 羽球 周天成

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