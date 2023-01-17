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印度羽賽／男單16強台灣內戰 周天成將對決王子維

中央社／ 台北17日電
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

台灣羽球一哥周天成今天在印度羽球公開賽男單首輪就上演3局大戰，共耗費65分鐘，最終以22比20、14比21、21比11擊敗香港選手李卓耀，16強將對決王子維，上演「台灣內戰」。

印度羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列，今天在新德里點燃戰火，台灣「羽球王子」王子維稍早以直落二擊退愛爾蘭籍的越南裔好手阮日，率先取得16強門票。

周天成上週於馬來西亞羽球公開賽16強止步，目前世界排名第5，印度公開賽為大會男單第5種子，首輪出戰香港好手李卓耀，生涯10度碰頭，周天成儘管以6勝4敗占上風，但近3次交手都鏖戰3局才分出勝負，且最近一次在去年法國公開賽對決，周天成吞下敗仗。

雙方首局互有領先，周天成在陷入12比13落後時，連得4分超前，而對手緊追不捨，隨後兩度扳平比分，周天成在浪費3個局點情況下，有驚無險以22比20搶下首局。

周天成次局陷入苦戰，且一路落後，未能將差距縮小至2分以內，以14比21丟掉第2局。

周天成決勝局及時回神，開局以5比1領先，儘管李卓耀連追3分，但周天成後續未給對手太多機會，一波6比0攻勢甩開對手，最終就以21比11獲勝。

周天成晉級16強後，確定男單將上演「台灣內戰」戲碼，對手為王子維，兩人過去9次交手，周天成取得9連勝對戰優勢。

另外，台灣混雙組合楊博軒與胡綾芳首輪遭遇到印尼組合庫沙爾揚托（Rehan Naufal Kusharjanto）與庫蘇馬瓦蒂（Lisa Ayu Kusumawati），「楊胡配」最終以14比21、21比17、18比21敗下陣來，無緣晉級。

周天成 羽球 王子維

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