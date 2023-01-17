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2023高雄運動品牌賽事大賞 13場邀大家Sport now

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「高雄運動品牌賽事大賞」今天舉辦宣傳記者會，2023年以「Sport now運動就是現在」為主題標語。記者徐如宜／攝影
「高雄運動品牌賽事大賞」今天舉辦宣傳記者會，2023年以「Sport now運動就是現在」為主題標語。記者徐如宜／攝影

「高雄運動品牌賽事大賞」今天舉辦宣傳記者會，2023年以「Sport now運動就是現在」為主題標語，希望民眾在後疫情時代摘下口罩運動、大口呼吸，恢復到疫情前規律運動生活。高雄市運發局長侯尊堯表示，今年高雄品牌賽事兼顧國際與在地，歡迎大家參與。

侯尊堯表示，在疫情趨緩及邊境解封下，高雄迫不及待迎來多場國際賽事，世界羽總世界巡迴賽之一Super100是高雄首次舉辦羽球國際積分賽，意義非凡；還有3月份自由車迷期待的國際自由車環台賽高雄站、國際城市劍道交流賽；8月的亞太青少年沙灘巧固球錦標賽等，確定今年高雄運動「很國際」。

另外針對幼兒族群則規畫全年5場滑步車賽，以及足球、體能運動，身障族群10月中有身心障礙運動會等，希望身障朋友、學齡前兒童可以放心走出戶外，盡情放電運動。今年也有多場以女性路跑為主題，或「你是我的眼公益路跑」訴求運動平權的賽事，未來運發局將會致力推展女性運動、運動平權、運動外交等，將好賽事推薦市民及國人。

今年高雄品牌賽事分為國際類、全民參與類及經典賽事類三大類。國際自由車環台賽高雄站起點將設在佛陀紀念館，共計20支隊伍、100多位菁英，賽事焦點為本國好手馮俊凱將力拼將冠軍留在台灣；「2023高雄羽球公開賽」將在9月26至10月1日舉行，屬於世界巡會賽事之一，總獎金達10萬美金，約20個國家參賽，將大幅提升高雄在羽球界國際能見度。3月24至26日在市定古蹟武德殿舉辦「2023年國際城市劍道文化交流大會」，8月18至20日亞太青少年沙灘巧固球錦標賽在鳳山沙排場舉行，世界巧固球總會會長黃進成在疫後爭取國際賽事，得來不易，希望用巧固球讓世界看到台灣。

經典觀賞類賽事「港都盃全國田徑錦標賽」，即將邁入第49屆，是每年國內首先登場的全國大型田徑賽，也是全中運、全大運的前哨戰。「高雄富邦馬拉松」預計在11月舉辦，路線將山海河港一次囊括，是南部唯一全馬認證賽事。「高雄愛河端午龍舟嘉年華」及人數最多及菁英隊伍參賽的「高雄城市盃全國龍舟賽」，再加上近兩年崛起最具人氣「高雄SUP立式划槳邀請賽」，號稱愛河三大水域活動，再次透過品牌賽事號召，邀請全國水域愛好者到愛河、奪獎金。

2023高雄運動品牌賽事辦理期間與報名方式，可上運發局官網https://sports.kcg.gov.tw/查詢，或電洽07-5813680#401-412。

「高雄運動品牌賽事大賞」今天舉辦宣傳記者會，2023年以「Sport now運動就是現在」為主題標語。記者徐如宜／攝影
「高雄運動品牌賽事大賞」今天舉辦宣傳記者會，2023年以「Sport now運動就是現在」為主題標語。記者徐如宜／攝影

羽球 自由車 田徑

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