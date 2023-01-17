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澳網／烏克蘭大使抗議 俄羅斯、白俄國旗遭禁
烏俄戰爭還沒看到終點，今年俄羅斯和白俄羅斯選手雖能如期參加澳網，但大會今天宣布，禁止在會場展示俄羅斯和白俄羅斯國旗。
昨天烏克蘭女將科斯洛娃（Kateryna Baindl）和俄羅斯拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova）的首輪對決，場邊出現俄羅斯國旗，烏克蘭球迷因此找了保全和警方到場邊；俄羅斯前「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev），同樣出現俄羅斯國旗。
澳洲網協今天宣布，俄羅斯和白俄羅斯的國旗將被禁止懸掛的今年澳網，大會也提到，最初政策是球迷可以帶國旗入場，但不能對比賽造成影響，昨天顯然就出現狀況，讓大會決定頒發禁令。
「禁令立即生效，我們也會持續和球員及球迷合作，確保最好的觀賽品質。」澳洲網協說。
烏俄戰爭開打後，俄羅斯和白俄羅斯選手經常不會顯示國旗和相關標誌，以獨立運動員的身份參賽，澳網也是如此，俄羅斯國旗出現後，駐澳洲和紐西蘭的烏克蘭大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）馬上和澳洲網球協會反應，要求澳網有所作為；他上周還曾提出訴求，希望澳網禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽。
一名烏克蘭球迷圖馬爾金（Maria Tumarkin）告訴墨爾本《世紀報》，她是昨天科斯洛娃比賽中找來保全的球迷之一，她認為戰爭仍未結束，比賽又是在小球場，球迷距離球員十分近，「所以就我看來，這（俄羅斯國旗）有種威嚇意味。」
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