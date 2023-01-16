網球／大坂直美暫別賽場生孩子 艾芙特看好：她會更強大

25歲日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）近期因懷孕退出澳洲網球公開賽，暫時告別網球賽場，預計將在2024年回歸，對此女網傳奇艾芙特（Chris Evert）認為：「她會非常自由並成為一個好媽媽。」

2021年大坂直美相當不順遂，先是因精神問題退出法網，後又有東京奧運火炬事件，承受的壓力都非常大，退出澳網后讓人猜測是否告別選手生涯。

後來大坂直美宣布懷孕，對此拿過18座大滿貫冠軍的艾芙特正面看待此事，認為：「我認為這對她會非常自由，因為她可以不只是專注在網球、壓力、期望，而是可以專注在更重要的人。」

女網傳奇艾芙特（Chris Evert）正向看待大坂直美懷孕。 美聯社資料照片

艾芙特補充，「這將非常健康，能夠治愈她。我真的為她感到高興，這減輕了她所有的壓力，我認為生孩子是你可能發生的最自由和最有愛的行為。」」並且認為「有了孩子之後，不管在身體上、精神上和情感上都會變得更強壯。但我只是覺得女性可以比以前更好地恢復，因為她們確實擁有更多的內在力量。」

被問及是否看好大坂直美重返巔峰，艾芙特則表示過去自己也在母親和選手得身份中掙扎「我認為生孩子可以真正激發你的靈感，無論是兼顧母親和選手身份，或者只想留在家裡養育孩子，全心陪伴。」但無論哪種選項都是內心真實的感受，都是正確的。