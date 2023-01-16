大馬羽賽／戴資穎上升回世界第2 許玟琪第16創生涯新高

馬來西亞羽球公開賽落幕，台灣各好手在獲得新積分後排名有所調整，台灣羽球一姊戴資穎最終以4強作收，排名將重新回到第2，另外許玟琪闖入到8強，排名上升7名，排名第16創下生涯新高。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000系列，戴資穎雖在4強戰終不敵日本球后山口茜，不過闖入4強仍收下積分8400分，替換掉過去台北公開賽封王的7000分，積分累計至9萬1745分，擠下中國好手陳雨菲，從第3上升一名至第2，而這項新排名將會在明日更新。

許玟琪在8強中強碰戴資穎，形成「台灣內戰」，最終不敵小戴止步8強，不過也收下了6600積分，累計4萬4349分，排名一舉上升7名，從原本的23名上升至16名，也是她生涯最佳排名。

在男子單打部分，周天成止步16強，不過沒有影響到排名，維持在世界第5；王子維則是在預賽32強就淘汰，因此下修3名，目前排名第18。男雙部分，王齊麟與李洋、盧敬堯與楊博涵搭檔，雙雙都止步16強，麟洋配下跌1名至13名，「楊肉盧」則上升1名至14名。

山口茜在決賽擊敗南韓好手安洗瑩，大馬賽封王，目前穩坐世界球后，積分突破10萬來到10萬2613分；世界球王則是同樣在大馬賽封王的丹麥名將安賽龍，積分將突破11萬，遙遙領先世界第二的7萬多分，暫時還沒有人能撼動他的地位。