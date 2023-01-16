快訊

台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

大馬羽賽／戴資穎上升回世界第2 許玟琪第16創生涯新高

聯合新聞網／ 綜合報導
大馬賽後戴資穎世界排名重返第2。資料照 歐新社
大馬賽後戴資穎世界排名重返第2。資料照 歐新社

馬來西亞羽球公開賽落幕，台灣各好手在獲得新積分後排名有所調整，台灣羽球一姊戴資穎最終以4強作收，排名將重新回到第2，另外許玟琪闖入到8強，排名上升7名，排名第16創下生涯新高。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000系列，戴資穎雖在4強戰終不敵日本球后山口茜，不過闖入4強仍收下積分8400分，替換掉過去台北公開賽封王的7000分，積分累計至9萬1745分，擠下中國好手陳雨菲，從第3上升一名至第2，而這項新排名將會在明日更新。

許玟琪在8強中強碰戴資穎，形成「台灣內戰」，最終不敵小戴止步8強，不過也收下了6600積分，累計4萬4349分，排名一舉上升7名，從原本的23名上升至16名，也是她生涯最佳排名。

在男子單打部分，周天成止步16強，不過沒有影響到排名，維持在世界第5；王子維則是在預賽32強就淘汰，因此下修3名，目前排名第18。男雙部分，王齊麟李洋、盧敬堯與楊博涵搭檔，雙雙都止步16強，麟洋配下跌1名至13名，「楊肉盧」則上升1名至14名。

山口茜在決賽擊敗南韓好手安洗瑩，大馬賽封王，目前穩坐世界球后，積分突破10萬來到10萬2613分；世界球王則是同樣在大馬賽封王的丹麥名將安賽龍，積分將突破11萬，遙遙領先世界第二的7萬多分，暫時還沒有人能撼動他的地位。

小戴 山口茜 安賽龍 周天成 王子維 王齊麟 李洋

相關新聞

大馬羽賽／戴資穎上升回世界第2 許玟琪第16創生涯新高

馬來西亞羽球公開賽落幕，台灣各好手在獲得新積分後排名有所調整，台灣羽球一姊戴資穎最終以4強作收，排名將重新回到第2，另外許玟琪闖入到8強，排名上升7名，排名第16創下生涯新高。 馬來西亞公開賽屬

NFL／半場瘋狂3抄截 電光隊小山謬成悲劇英雄

電光隊慘遭美洲虎上演史詩級大逆轉，從27：0到30：31輸掉比賽。但比賽過程中，二年級角衛小山謬（Asante Sam...

足球／巴塞隆納3比1擊敗皇馬 第14度奪西班牙超級盃冠軍

西班牙超級盃決賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，西班牙甲級足球聯賽兩大勁旅巴塞隆納對決皇家馬德里，最終巴塞隆納3比1取...

大馬羽賽／先贏戴資穎再退安洗瑩 山口茜寫連冠

昨天先擊敗我國「一姊」戴資穎，日本「世界球后」山口茜今天馬來西亞公開賽最終戰再演出逆轉勝，以12：21、21：19、21...

大馬羽賽／無緣決賽門票 戴資穎：永遠為自己加油

戴資穎日前在馬來西亞公開賽女單四強戰，不敵日本球后山口茜，無緣決賽門票，對戰山口茜5連敗，賽後她在個人Instagram上發文致謝球迷，也表示「永遠為自己加油」。 小戴在BWF超級1000系列馬

足球／再擲一億不眨眼 切爾西新老闆創薪資紀錄

英超豪門切爾西的美國老闆伯利「壕」無極限，砸錢買人費用創下足壇單一賽季紀錄！在足壇轉會專家羅馬諾15日證實後，切爾西掏出一億歐買礦工隊年輕邊鋒穆德里克，是22/23賽季第12簽，總支出超過4.5億歐，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。