巴塞隆納3比1擊敗皇馬 第14度奪西班牙超級盃冠軍

西班牙超級盃決賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，西班牙甲級足球聯賽兩大勁旅巴塞隆納對決皇家馬德里，最終巴塞隆納3比1取勝，奪隊史第14座西班牙超級盃冠軍。

西班牙超級盃（Spanish Super Cup）決賽在法赫德國王國際體育場（King Fahd International Stadium）進行，期間表現最亮眼的是巴塞隆納隊中場加維（PabloGavi），上半場第33分鐘他於禁區起腳破網為球隊取得1比0領先。

加維之後又分別於上半場第45分鐘、下半場第69分鐘傳球給隊友萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）和佩德里（Pedri Gonzalez），幫助兩人射門得分，巴塞隆納就以3比0大幅領先。

皇家馬德里直到下半場傷停補時階段，才由前鋒本澤馬（Karim Benzema）在禁區起腳射門得分，最終衛冕軍皇馬以1比3落敗。

巴塞隆納隊今天是第14度奪下西班牙超級盃冠軍，再次刷新了西班牙超級盃的奪冠次數紀錄。