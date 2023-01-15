大馬羽賽／先贏戴資穎再退安洗瑩 山口茜寫連冠
昨天先擊敗我國「一姊」戴資穎，日本「世界球后」山口茜今天馬來西亞公開賽最終戰再演出逆轉勝，以12：21、21：19、21：11逆轉列第2種子的南韓好手安洗瑩，迎接新年度第一場大賽冠軍。
山口茜去年年終賽決賽就是擊敗小戴登頂，馬來西亞公開賽再連退小戴和安洗瑩，跨年度連兩場大賽都迎接金盃。
馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列，總獎金達125萬美金，女單4強就是前4種子，今天更上演前2種子對決，也是今天5個單項決賽中唯一的前2種子對決。
山口茜延續過往對戰安洗瑩9勝5敗優勢，今天首局雖在8：7時領先下遭安洗瑩連拿6分逆轉，但第二局17：17時連拿2分，以21：19扳回一城，決勝局更在7：6時打出5：0猛攻，拉開領先下只讓安洗瑩單局攻下11分，成1小時又9分鐘大戰勝家。
山口茜去年包辦包括全英公開賽、世錦賽、日本公開賽和年終賽冠軍，今天再入手2023年首冠，也是生涯首度摘下馬來西亞公開賽金盃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言