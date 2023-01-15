快訊

考生笑了！學測社會解答一次看 考題「有幸福感」地理成最大亮點

被影射父出賣同學 王世堅回應了：其父非潑糞者能侮辱的

T1聯盟／魔獸「雙10」救不了雲豹 年前慘吞10連敗

大馬羽賽／先贏戴資穎再退安洗瑩 山口茜寫連冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
山口茜在大馬羽賽女單封后。 擷圖自畫面
山口茜在大馬羽賽女單封后。 擷圖自畫面

昨天先擊敗我國「一姊」戴資穎，日本「世界球后」山口茜今天馬來西亞公開賽最終戰再演出逆轉勝，以12：21、21：19、21：11逆轉列第2種子的南韓好手安洗瑩，迎接新年度第一場大賽冠軍。

山口茜去年年終賽決賽就是擊敗小戴登頂，馬來西亞公開賽再連退小戴和安洗瑩，跨年度連兩場大賽都迎接金盃。

馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列，總獎金達125萬美金，女單4強就是前4種子，今天更上演前2種子對決，也是今天5個單項決賽中唯一的前2種子對決。

山口茜延續過往對戰安洗瑩9勝5敗優勢，今天首局雖在8：7時領先下遭安洗瑩連拿6分逆轉，但第二局17：17時連拿2分，以21：19扳回一城，決勝局更在7：6時打出5：0猛攻，拉開領先下只讓安洗瑩單局攻下11分，成1小時又9分鐘大戰勝家。

山口茜去年包辦包括全英公開賽、世錦賽、日本公開賽和年終賽冠軍，今天再入手2023年首冠，也是生涯首度摘下馬來西亞公開賽金盃。

山口茜 世錦賽 戴資穎

延伸閱讀

大馬羽賽／無緣決賽門票 戴資穎：永遠為自己加油

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

大馬羽賽／戴資穎輕取許玟琪 將與山口茜爭決賽門票

大馬羽賽／山口茜晉級4強 靜待台灣內戰勝者出爐

相關新聞

大馬羽賽／無緣決賽門票 戴資穎：永遠為自己加油

戴資穎日前在馬來西亞公開賽女單四強戰，不敵日本球后山口茜，無緣決賽門票，對戰山口茜5連敗，賽後她在個人Instagram上發文致謝球迷，也表示「永遠為自己加油」。 小戴在BWF超級1000系列馬

大馬羽賽／先贏戴資穎再退安洗瑩 山口茜寫連冠

昨天先擊敗我國「一姊」戴資穎，日本「世界球后」山口茜今天馬來西亞公開賽最終戰再演出逆轉勝，以12：21、21：19、21...

足球／再擲一億不眨眼 切爾西新老闆創薪資紀錄

英超豪門切爾西的美國老闆伯利「壕」無極限，砸錢買人費用創下足壇單一賽季紀錄！在足壇轉會專家羅馬諾15日證實後，切爾西掏出一億歐買礦工隊年輕邊鋒穆德里克，是22/23賽季第12簽，總支出超過4.5億歐，

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單4強賽遭遇世界球后山口茜，最終山口茜以21：18、21：1...

中華民國體總補選 林茂榮全票當選常務理事及副會長

中華民國體育運動總會在今天召開第9屆第3次理監事聯席會議，會中通過111年度決算及112年度工作計畫及預算，未來一年將持...

自由車／第三屆風之翼電競賽 台灣車王張瀚允奪冠

第三屆風之翼自由車電競賽今天在高雄樹德科技大學舉辦最後決賽，其中台中外埔國中包辦青少男、女組雙金，在競爭最激烈的菁英男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。