大馬羽賽／先贏戴資穎再退安洗瑩 山口茜寫連冠

昨天先擊敗我國「一姊」戴資穎，日本「世界球后」山口茜今天馬來西亞公開賽最終戰再演出逆轉勝，以12：21、21：19、21：11逆轉列第2種子的南韓好手安洗瑩，迎接新年度第一場大賽冠軍。

山口茜去年年終賽決賽就是擊敗小戴登頂，馬來西亞公開賽再連退小戴和安洗瑩，跨年度連兩場大賽都迎接金盃。

馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列，總獎金達125萬美金，女單4強就是前4種子，今天更上演前2種子對決，也是今天5個單項決賽中唯一的前2種子對決。

山口茜延續過往對戰安洗瑩9勝5敗優勢，今天首局雖在8：7時領先下遭安洗瑩連拿6分逆轉，但第二局17：17時連拿2分，以21：19扳回一城，決勝局更在7：6時打出5：0猛攻，拉開領先下只讓安洗瑩單局攻下11分，成1小時又9分鐘大戰勝家。

山口茜去年包辦包括全英公開賽、世錦賽、日本公開賽和年終賽冠軍，今天再入手2023年首冠，也是生涯首度摘下馬來西亞公開賽金盃。