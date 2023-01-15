大馬羽賽／無緣決賽門票 戴資穎：永遠為自己加油

戴資穎日前在馬來西亞公開賽女單四強戰，不敵日本球后山口茜，無緣決賽門票，對戰山口茜5連敗，賽後她在個人Instagram上發文致謝球迷，也表示「永遠為自己加油」。

小戴在BWF超級1000系列馬來西亞公開賽四強戰上強碰山口茜，大戰41分鐘後，最後小戴以18：21、16：21落敗，無緣冠軍戰，且對上山口茜目前的戰績五連敗。

賽後她在Instagram上發文感謝所有為她加油的人，並表示：「要如何在未來保持該有的競爭力，說起來很簡單做起來很難，結果也總是很殘酷。」同時也感謝團隊一同奮戰，在最後寫下「永遠為自己加油。」

網友也在留言紛紛表示鼓勵，「其實你長年保證能進半決賽決賽已經證明你是最top的了」、「沒有人可以永遠顛峰，只要小戴健康比賽，享受過程，我們粉絲永遠支持！」。