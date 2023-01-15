快訊

112年大學學測社會 試題與解答出爐

被影射父出賣同學 王世堅回應了：其父非潑糞者能侮辱的

T1聯盟／魔獸「雙10」救不了雲豹 年前慘吞10連敗

大馬羽賽／無緣決賽門票 戴資穎：永遠為自己加油

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎在馬來西亞公開賽四強不敵山口茜。截圖自Instagram／tai_tzuying
戴資穎在馬來西亞公開賽四強不敵山口茜。截圖自Instagram／tai_tzuying

戴資穎日前在馬來西亞公開賽女單四強戰，不敵日本球后山口茜，無緣決賽門票，對戰山口茜5連敗，賽後她在個人Instagram上發文致謝球迷，也表示「永遠為自己加油」。

小戴在BWF超級1000系列馬來西亞公開賽四強戰上強碰山口茜，大戰41分鐘後，最後小戴以18：21、16：21落敗，無緣冠軍戰，且對上山口茜目前的戰績五連敗。

賽後她在Instagram上發文感謝所有為她加油的人，並表示：「要如何在未來保持該有的競爭力，說起來很簡單做起來很難，結果也總是很殘酷。」同時也感謝團隊一同奮戰，在最後寫下「永遠為自己加油。」

網友也在留言紛紛表示鼓勵，「其實你長年保證能進半決賽決賽已經證明你是最top的了」、「沒有人可以永遠顛峰，只要小戴健康比賽，享受過程，我們粉絲永遠支持！」。

小戴 戴資穎

相關新聞

大馬羽賽／無緣決賽門票 戴資穎：永遠為自己加油

戴資穎日前在馬來西亞公開賽女單四強戰，不敵日本球后山口茜，無緣決賽門票，對戰山口茜5連敗，賽後她在個人Instagram上發文致謝球迷，也表示「永遠為自己加油」。 小戴在BWF超級1000系列馬

足球／再擲一億不眨眼 切爾西新老闆創薪資紀錄

英超豪門切爾西的美國老闆伯利「壕」無極限，砸錢買人費用創下足壇單一賽季紀錄！在足壇轉會專家羅馬諾15日證實後，切爾西掏出一億歐買礦工隊年輕邊鋒穆德里克，是22/23賽季第12簽，總支出超過4.5億歐，

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單4強賽遭遇世界球后山口茜，最終山口茜以21：18、21：1...

中華民國體總補選 林茂榮全票當選常務理事及副會長

中華民國體育運動總會在今天召開第9屆第3次理監事聯席會議，會中通過111年度決算及112年度工作計畫及預算，未來一年將持...

自由車／第三屆風之翼電競賽 台灣車王張瀚允奪冠

第三屆風之翼自由車電競賽今天在高雄樹德科技大學舉辦最後決賽，其中台中外埔國中包辦青少男、女組雙金，在競爭最激烈的菁英男子...

為球芽基金頒獎 陳念琴鼓勵閱讀：幫助解讀比賽

球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日(1/14) 舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。