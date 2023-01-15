足球／再擲一億不眨眼 切爾西新老闆創薪資紀錄

英超豪門切爾西的美國老闆伯利「壕」無極限，砸錢買人費用創下足壇單一賽季紀錄！在足壇轉會專家羅馬諾15日證實後，切爾西掏出一億歐買礦工隊年輕邊鋒穆德里克，是22/23賽季第12簽，總支出超過4.5億歐，改寫西甲強權巴薩於17/18賽季的3.8億歐紀錄。但狂花錢的切爾西戰績卻不盡人意，當前英超僅排第十名，傷病與團隊磨合仍是考驗。

美國老闆砸錢不手軟

英超豪門「藍軍」切爾西迎來新老闆美國人伯利後，花錢的闊氣絲毫不輸給前任老闆、俄羅斯寡頭阿布。上週他們才剛敲定葡萄牙邊鋒菲力克斯的租借加盟，由足壇轉會專家羅馬諾在15日證實，藍軍又掏錢買下另一名備受期待的邊鋒、效力於烏克蘭的礦工隊的穆德里克。

這位年僅22歲的攻擊手從未踢過歐陸五大聯賽，轉會價格卻是誇張的一億歐元。穆德里克上賽季逐漸在礦工隊站穩腳步，8個月前身價還在2千萬歐。而本季他在烏超大放異彩，歐冠賽場6戰踢進3球、外帶2助攻，真正打響名號。藍軍這筆簽約也讓同在倫敦的強隊兵工廠感到失望，兵工廠早已觀察穆德里克超過半年，連旗下球員都與穆德里克互相追蹤社群帳號，最終卻慘遭截胡。

空降週薪25萬鎊

根據《天空體育》報導，藍軍的全球轉會總監將會飛到土耳其與穆德里克簽約，球員會回到倫敦進行體檢、觀戰新東家本輪賽事，穆德里克新約據傳長達7年半、週薪高達25萬英鎊，這將是團隊前五高薪。未來團隊薪資結構也是考驗，新來的22歲年輕人拿如此高薪，立下汗馬功勞的芒特、奇爾維爾，續約週薪恐只高不低。

據西班牙媒體塞爾電台報導，伯利本賽季在藍軍身上掏出歷史級的資金投入，夏窗他們就斥重金引進新星後衛福法納（超過8千萬歐）、技術流邊後衛庫庫雷拉（6千5百萬歐）、英格蘭國腳斯特林（近6千萬歐）等人，位居轉會費榜前列，已被認為「預支冬窗預算」。

足壇歷史單季砸錢之首

沒想到伯利冬窗持續加碼，花了近4千萬歐購買法國新星左腳後衛貝迪亞希萊、「巴西新內馬爾」桑托斯等未來戰力，加上穆德里克的億元支出，總計22/23賽季已投入4.5億歐買人，超過西甲豪門巴薩於17/18賽季的3.8億歐，創下歷史最能花的單季紀錄。但足球場上並非身價高的球隊就勝利，藍軍本季受到傷病與易帥的紛紛擾擾，狀態堪憂。

藍軍開季先傷主將坎特，新帥、前布萊頓教頭波特初來表現尚可，但團隊又遇上傷病潮，核心戰力包含邊後衛搭檔奇爾維爾與詹姆斯缺陣（兩人也因此錯過卡達世足）、新來的福法納也掛病號，上週傷病名單多達11人。缺兵少將又需要磨合的當下，藍軍戰績僅排英超第10名，後續如何整合新團隊，對首度擔任豪門主帥的波特肯定是考驗。

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