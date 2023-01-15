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澳網／征戰超過20年 地主傳奇女將宣布退役

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
38歲的澳洲地主傳奇女將史托瑟（Sam Stosur）將在澳網迎來最後一舞。 法新社
38歲的澳洲地主傳奇女將史托瑟（Sam Stosur）將在澳網迎來最後一舞。 法新社

今年澳網對地主傳奇女將史托瑟（Sam Stosur）有特別意義，這不但是她生涯第21度參賽，也會是她的告別戰，昨天她宣布，今年澳網混雙和女雙賽事落幕後，就會正式終結職業生涯。

38歲的史托瑟世界排名最高曾到第4，2011年澳網決賽拍下去年退休的美國傳奇小威廉絲Serena Williams），讓她奪下生涯唯一的大滿貫金盃，法網她也曾4度打進最終4強，包括2010年亞軍作收。

史托瑟雙打表現同樣亮眼，世界排名最高第一、大滿貫收穫4冠，我國好手詹詠然也曾是史托瑟搭擋。

今年澳網，史托瑟宣布混雙將和同胞伊布登（Matt Ebden）合作，女雙和法國好手柯妮特（Alize Cornet）聯手，這也將是她職業生涯「最後一舞」。

1999年就轉入職業的史托瑟說：「我很開心也感恩有機會在最喜歡的大滿貫終結生涯，這是我家鄉的大滿貫，能在所有澳洲球迷、朋友和親人面前。」她特別感謝雙親、家人、伴侶阿斯林（Liz Astling）及所有合作過的教練、團隊、贊助商及球迷，「我希望大家知道，沒有你們我也無法在這裡。」

史托瑟和阿斯林2015年認識，隔年交往，史托瑟19年公開出櫃，兩人隔年迎來寶貝女兒的誕生。

澳網 小威廉絲 Serena Williams

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