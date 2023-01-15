澳網／終結小威職業生涯 地主女將缺席家鄉大滿貫
澳網明天點燃戰火，地主女將湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）卻在最後一刻宣布退出，她和列女單11種子的西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）都因傷缺席今年第一場大滿貫。
在此之前，包括19歲球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、美國傳奇大威廉絲（Venus Williams）和日本前球后大坂直美都宣布無法參加今年澳網，阿爾卡拉斯和大威都是因傷勢問題，大坂直美則是因懷上身孕。
湯姆伊諾維琪去年美網擊敗女網傳奇小威廉絲（Serena Williams），成小威退休前「最後一舞」對手，但受膝傷影響，澳網前的聯合盃已經缺席，家鄉大滿貫也沒能與會。
目前世界排名35的湯姆伊諾維琪在社群上表示，已經盡一切努力希望身體恢復健康，「但沒有足夠時就恢復，讓我百分百來到高競技水準。」
湯姆伊諾維琪去年擊敗小威，且生涯首度打進美網第四輪，去年溫布頓更層闖到最後8強。
世界排名最高曾到第2的芭多薩在澳網前熱身賽傷了大腿，阿得雷德女網賽4強就因此退出，澳網也沒來得及恢復，開打前一刻退出，讓會外賽落敗的法國女將讓讓（Leolia Jeanjean）和巴西皮戈西（Laura Pigossi）以「幸運落敗者」身份補進會內賽。
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