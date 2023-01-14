大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單4強賽遭遇世界球后山口茜，最終山口茜以21：18、21：16收下對戰5連勝，明天將與安洗瑩爭奪冠軍。

過去曾4度在馬來西亞公開賽封后的戴資穎，今年將挑戰個人在此賽事的第5冠，在前三輪賽事中，戴資穎不但一局未失，且最長的一場比賽也僅打了32分鐘就勝出，展現出絕佳狀態。

而今天4強賽戴資穎則是碰上世界球后山口茜，雙方生涯過去20度交手戰成10勝10敗，而今天再度碰頭依舊打得拉鋸，首局前段戴資穎雖然一度落後達到6分，但局末戴資穎的吊球讓滿場飛奔的山口茜回擊出界，追到17：17平手，但接下來戴資穎卻出現連續殺球失誤的狀況，讓山口茜以21：18先下一城。

第二局前段雙方持續拉鋸，戴資穎一度取得領先，不過山口茜在頂住壓力後，先是以11：10進入技術暫停，在12：11後更打出一波7：0的攻勢，將領先差距擴大到8分，山口茜在20：12取得8個賽末點後，戴資穎雖然成功化解前4個賽末點，但最終仍是以16：21敗下陣來，無緣爭冠。