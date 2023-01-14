快訊

富邦集團尾牙提防疫險風暴 董座蔡明忠首度向股東說「對不起」

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎（圖）今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單4強賽遭遇世界球后山口茜，最終山口茜以21：18、21：16收下對戰5連勝。 Badminton Photo
戴資穎（圖）今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單4強賽遭遇世界球后山口茜，最終山口茜以21：18、21：16收下對戰5連勝。 Badminton Photo

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單4強賽遭遇世界球后山口茜，最終山口茜以21：18、21：16收下對戰5連勝，明天將與安洗瑩爭奪冠軍。

過去曾4度在馬來西亞公開賽封后的戴資穎，今年將挑戰個人在此賽事的第5冠，在前三輪賽事中，戴資穎不但一局未失，且最長的一場比賽也僅打了32分鐘就勝出，展現出絕佳狀態。

而今天4強賽戴資穎則是碰上世界球后山口茜，雙方生涯過去20度交手戰成10勝10敗，而今天再度碰頭依舊打得拉鋸，首局前段戴資穎雖然一度落後達到6分，但局末戴資穎的吊球讓滿場飛奔的山口茜回擊出界，追到17：17平手，但接下來戴資穎卻出現連續殺球失誤的狀況，讓山口茜以21：18先下一城。

第二局前段雙方持續拉鋸，戴資穎一度取得領先，不過山口茜在頂住壓力後，先是以11：10進入技術暫停，在12：11後更打出一波7：0的攻勢，將領先差距擴大到8分，山口茜在20：12取得8個賽末點後，戴資穎雖然成功化解前4個賽末點，但最終仍是以16：21敗下陣來，無緣爭冠。

戴資穎 山口茜 羽球

延伸閱讀

大馬羽賽／戴資穎輕取許玟琪 將與山口茜爭決賽門票

大馬羽賽／山口茜晉級4強 靜待台灣內戰勝者出爐

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

相關新聞

大馬羽賽／山口茜收對戰5連勝 戴資穎4強止步無緣爭冠

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單4強賽遭遇世界球后山口茜，最終山口茜以21：18、21：1...

大馬羽賽／安洗瑩拍落陳雨菲 生涯對戰2勝都在大馬

BWF超級1000的馬來西亞公開賽今天展開4強賽程，其中女單首場4強賽由南韓天才少女安洗瑩出戰世界排名第2名的中國大陸陳...

拳擊／挺賴主恩逐夢奧運 翔谷基金會贊助50萬訓練費

2022年替中華男子拳擊隊終結亞錦賽11年獎牌荒的賴主恩，6年來奮戰不懈的精神受到翔谷慈善基金會肯定，宣布贊助50萬的訓...

足球／梅西、C羅睽違兩年多再對決！200萬球迷在線搶票

梅西（Lionel Messi）所屬的巴黎聖日耳曼（PSG）將在20日與C.羅納度（Cristiano Ronaldo）所屬的艾納斯隊展開友誼賽，門票在網路上開賣後立刻售完，根據外媒報導，超過200萬

中華民國體總補選 林茂榮全票當選常務理事及副會長

中華民國體育運動總會在今天召開第9屆第3次理監事聯席會議，會中通過111年度決算及112年度工作計畫及預算，未來一年將持...

自由車／第三屆風之翼電競賽 台灣車王張瀚允奪冠

第三屆風之翼自由車電競賽今天在高雄樹德科技大學舉辦最後決賽，其中台中外埔國中包辦青少男、女組雙金，在競爭最激烈的菁英男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。