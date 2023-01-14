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自由車／第三屆風之翼電競賽 台灣車王張瀚允奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣電競自由車王張瀚允在抵達終後張臂慶祝。圖／大會提供
台灣電競自由車王張瀚允在抵達終後張臂慶祝。圖／大會提供

第三屆風之翼自由車電競賽今天在高雄樹德科技大學舉辦最後決賽，其中台中外埔國中包辦青少男、女組雙金，在競爭最激烈的菁英男子組，依舊由台灣「電競自由車王」張瀚允以驚人的5.01推力比最終以43分29秒53封王，續保持近兩年在台灣車手不敗傳奇。

第三屆風之翼決賽啟用全台首創的沉浸式虛實騎行，讓電競元素完美融入室內自由車比賽，今在開幕式邀請到高雄市政府運動發展局局長侯尊堯與中華民國自由車協會秘書長李開志以及WhiizU資深總監陳建源等佳賓，侯尊堯說：「虛實整合的電子競技運動，完全體現高科技產業的發展，透過樹德科大的虛實轉播，不只有助於自由車的訓練，更可擴大高雄產業的實力來提升高雄的競爭力。」

第三屆風之翼決賽競爭非常激烈，青少年組別決賽是苗130路線的苑裡車站到慈濟茶園，全程上坡路段，外埔國中車手王弘宇用很特別的「炸烈式」姿勢，開賽5、6公里就開始領先，最終只花31分11秒59完賽，王弘宇說：「這是我人生騎下的第一面金牌耶，很開心，但我對成績不滿意，比複賽還慢了3分鐘，可能是太興奮了，前面平地衝太快，後面爬坡就有點爆掉了。」

青少女組也是由外埔國中車手饒苡柔以35分19秒41奪冠，特別的是饒苡柔在複賽時剛好確診出關第一天就參賽，體力受到限制下，複賽只獲得第二，但今決賽就成功壓倒複賽第一的羅榆倩摘金，饒苡柔說：「教練賽前有強調，因為最近剛月考，所以一開賽就拚全力，可以到後面休息。」

競爭最激烈的菁英男子組的部分，決賽路線是西進武嶺最難的路段，翠峰到武嶺，全長13公里更是一條扎扎實實的爬坡比賽，今成為台灣「電競自由車王」張瀚允與「台東戰神」前環台賽國手吳之皓對決，兩人一開始之初由吳之皓領先，但2公里後就由張瀚允超前，一路領先至終點，最終以3分多鐘差距輕鬆封王。

張瀚允難得用類似衝線方式張臂慶祝封王，他說：「我上午有看直播，這種虛實結合連國外都很少見，過去騎電競到終點都不能做動作，這次就剛好趁這種虛實直播做這樣的動作，很有趣。」

張瀚允包括近兩屆全國電競自由車賽冠軍，這回又奪下第三屆風之翼冠軍，他說：「去年10月有場比賽輸了一位加拿大／保加利亞國外選手，因為我變速失誤，雖然近兩年沒輸過台灣選手，但從去年9月加入了國外的CAN YON線上職業車隊後，發現還是有很大的進步空間。」

台灣電競自由車王張瀚允在虛擬騎行真實尬車的畫面。圖／大會提供
台灣電競自由車王張瀚允在虛擬騎行真實尬車的畫面。圖／大會提供

自由車 環台賽

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