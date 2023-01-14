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為球芽基金頒獎 陳念琴鼓勵閱讀：幫助解讀比賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓。圖／球芽基金協會提供
球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓。圖／球芽基金協會提供

球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日(1/14) 舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓，陳念琴透露，自己小時候在爸媽「逼迫」下才看書，長大才發現對解讀比賽很有用處。

球芽基金花蓮區頒獎典禮中，頒發球芽棒球獎學金、羅道厚特別獎以及閱讀獎學金等獎項給花蓮地區14所服務學校中得獎的58位小球芽們。

出生花蓮、擁有阿美族以及布農族血統的陳念琴，在2022年度勇奪三項國際賽事金牌，更獲得體育署的體育運動菁英獎運動精神獎及總統教育獎，由於認同球芽基金的理念，因此於2022年中就答應擔任頒獎嘉賓。

陳念琴說：「看到這些小朋友就想到自己小時候，跟他們一起聊天一起談對未來的憧憬，我覺得非常的棒！因為對我來說，回饋這件事情非常重要，曾經我也跟他們一樣，接受別人很多的幫助，不管是訓練上或是心靈上，我覺得當一個運動選手達到了一定的位置之後，就要開始去回饋社會、回饋基層的孩子們，對我來說這是一件非常幸福的事情。」

陳念琴表示，雖然自己小時候也不愛看書，但很感謝爸爸媽媽在小時候會強迫自己先把功課寫完才能出去玩，長大之後才發現原來閱讀學習是這麼重要的一件事情，因為透過閱讀的基礎可以幫助自己增加理解的能力，到賽場上就更能夠解讀比賽。

陳念琴也鼓勵小球芽，要勇於去表達自己的想法，不要害怕說錯，更重要的是小球員們能夠從小就選擇了體育這條路，都是非常有勇氣的，所以不要放棄你現在做的每一件事，因為現在做的每一件事都是為了你的未來在鋪路，為了自己堅持的目標放手一搏，更要肯定自我，朝著自己的夢想前進。

在今天花蓮的頒獎典禮結束後，球芽基金於2022年度服務的花蓮縣、新竹縣以及台中市共22所學校的頒獎活動也圓滿結束，總計共有96位小球芽得到表揚，擔任頒獎的貴賓則有拳擊女王陳念琴、職棒選手官大元、馬鋼、申皓瑋以及旅美的鄧愷威等優秀運動選手，總計發出超過50萬的獎助學金以及各式獎品。

2022年球芽基金所頒發出的棒球獎學金，共有球芽棒球獎學金，球芽基金與台積電棒助小英雄特別獎以及閱讀獎學金等獎項，藉以勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友。

除了獎學金之外，每年也吸引許多熱心企業一起加入獎勵小朋友的行列，感謝台積電、Under Armour、台中順天環匯酒店、BnnBee當支蜜、titan太肯專業運動襪、正光製藥有限公司、柏樂出版有限公司、忠欣股份有限公司，以及新竹縣政府教育局、新竹縣政府文化局、花蓮縣文化局等單位。

球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓。圖／球芽基金協會提供
球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓。圖／球芽基金協會提供
球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓。圖／球芽基金協會提供
球芽基金2022年度花蓮區頒獎典禮於今日舉行，結合花蓮縣政府文化局臨時圖書館開幕活動，更邀請到奧運國手拳擊女王陳念琴擔任頒獎嘉賓。圖／球芽基金協會提供

陳念琴

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