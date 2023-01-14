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大馬羽賽／安洗瑩拍落陳雨菲 生涯對戰2勝都在大馬
BWF超級1000的馬來西亞公開賽今天展開4強賽程，其中女單首場4強賽由南韓天才少女安洗瑩出戰世界排名第2名的中國大陸陳雨菲，最終安洗瑩以21：12、19：21、21：9勝出，率先晉級到冠軍賽。
世界排名第4名的安洗瑩，上月才剛與陳雨菲在年終賽碰頭，但最終以直落二吞下生涯對戰第8敗，不過安洗瑩生涯對戰陳雨菲的唯一一勝，就是去年在馬來西亞名人賽拿下，這次兩人再度在大馬交手，安洗瑩也力求止敗。
首局賽事，安洗瑩可說是一面倒的壓著陳雨菲打，在2：2後打出一波7：0的攻勢拉開差距，並在一路領先的情況下以21：12先下一城，不過第二局雙方則是展開激烈拉鋸，在局中不斷互換領先，但落後的陳雨菲在關鍵時刻頂住壓力，讓安洗瑩回球出界，以21：19扳平戰局。
決勝局安洗瑩重新調整節奏後，開局打出一波9：0的攻勢，打得陳雨菲毫無招架之力，最終也以21：9勝出，挺進到冠軍賽。
安洗瑩在搶下首張冠軍賽門票後，對手將靜待戴資穎與世界球后山口茜之戰的勝者出爐，其中安洗瑩生涯與戴資穎3度交手拿下2勝1敗，與山口茜則是14度交手拿下5勝9敗。
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