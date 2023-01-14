足球／梅西、C羅睽違兩年多再對決！200萬球迷在線搶票
梅西（Lionel Messi）所屬的巴黎聖日耳曼（PSG）將在20日與C.羅納度（Cristiano Ronaldo）所屬的艾納斯隊展開友誼賽，門票在網路上開賣後立刻售完，根據外媒報導，超過200萬名球迷同時在線搶票。
PSG除了擁有梅西外，法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、巴西內馬爾（Neymar）也在陣中。根據《ESPN》報導，艾納斯希望C羅在本次表演賽亮相，比賽將在沙烏地阿拉伯的赫德國王國際體育場進行，該球場可容納68000人。
C羅與梅西最近一次交手是2020年12月的歐冠聯賽，當時C羅效力義甲尤文圖斯，梅西效力西甲巴塞隆納，C羅在那場比賽中「梅開二度」，率隊以3：0取勝。
綜觀兩人生涯對戰紀錄，C羅、梅西生涯在國家隊及五大聯賽累積交手36次，梅西取得16勝11敗9和的優勢，梅西共22次進球，比C羅多1球。
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