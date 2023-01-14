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首創自由車電競虛實整合決賽登場 總獎勵金逾十萬

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
「第三屆風之翼自由車電競賽」決賽今天在高雄樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系系館內的虛擬製播中心（Gaming hub）舉行。圖／校方提供
「第三屆風之翼自由車電競賽」決賽今天在高雄樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系系館內的虛擬製播中心（Gaming hub）舉行。圖／校方提供

「第三屆風之翼自由車電競賽」決賽，今天在高雄樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系系館內的虛擬製播中心（Gaming hub）舉行，打造國內首創自由車電競虛實整合與沉浸式電競賽，本屆共86人參賽，有37人晉級決賽，總獎勵超過10萬元，冠軍將在傍晚出爐。

風之翼自由車電競賽由WhiizU（志合訊息公司）主辦，與校方電競與電腦娛樂系合作，打造全國首創自由車電競虛實整合與沉浸式電競賽，吸引各路電競好手前來角逐。

高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、競技運動科科長蔡明河、中華民國自由車協會秘書長李開志及WhiizU資深總監陳建源等人出席今天決賽開幕式。

侯尊堯表示，今年市府舉辦電競嘉年華，電競自由車賽將列入賽事，虛實整合的電子競技運動，體現高科技產業的發展，值得各縣市觀摩，同時也讓高雄朝智慧型城市目標邁進。

陳建源說，這次競賽引進更新的虛實整合資源，並成為實驗創新基礎，可把電競產業推向更好的發展，此外當年多名選手已由國中端進入高中職校就讀，也有多人已成為國家代表，值得賀喜。

賽事組別分為高中青年男子、女子組，國中青少年男子、女子組，以及菁英成人男子組。

本屆賽事共86人參賽，經預賽及複賽後有37人晉級決賽，總獎金與獎品超過10萬元，菁英男子組總獎金更高達6萬元，另有線上人氣王票選，可在賽事結束前，投下心目中「就是要騎帥的選手」。

WhiizU臉書粉專：https://www.facebook.com/WhiizU

「第三屆風之翼自由車電競賽」決賽今天在高雄樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系系館內的虛擬製播中心（Gaming hub）舉行。圖／校方提供
「第三屆風之翼自由車電競賽」決賽今天在高雄樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系系館內的虛擬製播中心（Gaming hub）舉行。圖／校方提供
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