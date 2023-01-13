國訓舉辦歲末聯歡晚會 國家培訓隊上台演出炒熱氣氛

國家運動訓練中心今天晚間舉辦「112年壬寅歲末聯歡晚會」以慰勉全體教練、選手、役男及職員過去一年的努力與付出；國家培訓隊包括運動舞蹈（霹靂舞）、滑輪溜冰、空手道、女子卡巴迪、武術等隊伍依序上台，帶來霹靂舞、花式滑輪溜冰、熱舞、武術套路等演出，展現專項的特色亦呈現出培訓隊人員私底下活潑的一面，炒熱了現場的氣氛。

國訓中心「112年壬寅歲末聯歡晚會」由董事長林騰蛟親自主持，現場貴賓除了國訓中心董事及監事（劉嘉松常務監事、陳全壽董事、張朝國董事）外、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥、教育部體育署、高雄市政府運動發展局局長侯尊堯，以及各單項協會均共襄盛舉。

林騰蛟致詞時說：「接下來，即將面對的2023，我們將面對的，不只是2023年。因為，除了要準備2021的成都世大運、也要準備2022的杭州亞運，更要在2023年，提前備戰2024的巴黎奧運。這些都是以前，我們從未想過的挑戰，也都讓現在的我們，調整訓練和比賽的步伐時，必須多一點思考、多一點彈性。」