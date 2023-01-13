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大馬羽賽／戴資穎輕取許玟琪晉4強 將對戰山口茜爭搶決賽門票

幕後／總預算綁內閣改組 民進黨完全執政後國會最被動時刻

大馬羽賽／戴資穎輕取許玟琪 將與山口茜爭決賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎挺進馬來西亞公開賽女單4強賽。圖／美聯社
戴資穎挺進馬來西亞公開賽女單4強賽。圖／美聯社

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽女單8強賽，與世界排名第23名的許玟琪上演台灣內戰，最終戴資穎以21：6、21：8直落二勝出，接下來的4強賽將與世界球后山口茜上演生涯第21度的對決。

世界排名第3名的戴資穎，過去曾4度在大馬公開賽奪冠，今年前兩輪她也都以直落二勝出，且每一局都是以8分以上的差距拿下，展現絕佳狀態，而今天她則是與許玟琪交鋒，也是雙方繼去年台北羽球公開賽與法國公開賽後，第三度在BWF巡迴賽碰頭，前兩次戴資穎都以直落二取勝。

而今天雙方再度碰頭，儘管在首局前段許玟琪還一度緊咬比分，但戴資穎在7：5領先時拉出一波7：0的攻勢擴大差距，反觀許玟琪在滿場救球的情況下，幾次回球掛網或是出界，遲遲無法再賺進分數，讓戴資穎以21：6先下一城。

第二局戴資穎在比賽前段就拉開差距，並以11：5進入技術暫停，最終也以21：8拿下4強賽門票，也賞給許玟琪對戰3連敗，明天4強賽將與世界球后山口茜爭奪冠軍賽門票。

戴資穎 許玟琪 羽球

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