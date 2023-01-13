足球／FIFA公布最佳球員入圍14人名單 梅西上榜不見C羅

國際足球總會（FIFA）今天公布年度最佳男子球員獎入圍14人名單，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）均上榜，「C羅」則是首次未入圍。

葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）自2016年設獎以來，連續2年奪得FIFA年度最佳男子球員獎（The Best FIFA Men’s Player），接下來3年也都進入最終3人名單，這是他首度無緣入圍，沒有被FIFA委派的專家小組選上。

「FIFA年度最佳男子球員獎」原名「FIFA年度最佳世界球員獎」（FIFA World Player of the YearAward），曾有6年與「法國足球」（France Football）雜誌「金球獎」（Ballon d'Or）合併頒發，但在2016年拆夥，並改名FIFA年度最佳男子球員獎。

「C羅」去年在投票中排名第7，獎項最後由波蘭球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）連續第2年抱走。萊萬多夫斯基今年也入圍。

除了梅西之外，阿根廷國家隊入圍的另一人是阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）。

這次入圍名單中僅有4人沒有踢卡達世界盃足球賽。2022年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）和塞內加爾球星馬內（Sadio Mane）賽前受傷無法參賽。挪威超級新星哈蘭德（Erling Haaland）和埃及足球明星沙拉（Mohamed Salah）則因為母國沒有取得資格而無緣世界盃。

其他入圍球星還有英格蘭球星貝林翰（JudeBellingham）、比利時球星德布勞內（Kevin DeBruyne）、摩洛哥球星哈基米（Achraf Hakimi）、克羅埃西亞老將莫德里奇（Luka Modric）、巴西球星內馬爾（Neymar）和小維尼修斯（Vinicius Jr）。

最佳男子足球教練獎入圍者包括阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），以及率領摩洛哥成為首闖世足賽4強非洲國家的雷格拉吉（Walid Regragui）。

其他入圍最佳教練獎還有皇馬的安切洛蒂（CarloAncelotti）、法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）以及英超曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）。

入圍年度最佳進球FIFA普斯卡斯獎（FIFA PuskasAward）的11顆進球，有2球出現在卡達世足賽。一球是姆巴佩在決賽勁射扳平阿根廷隊的第2顆入球；另一球則是巴西球員理查利森（Richarlison）在對決塞爾維亞時的一記倒掛金鉤破網。

入圍年度最佳球迷獎則有阿根廷球迷和日本球迷等。

FIFA表示，阿根廷球迷入圍是因為歡迎卡達世足賽奪冠英雄回國時展現出的熱情，日本球迷則是因為每次在賽後打掃球場的傳統獲得讚譽。

投票將由全球國家隊隊長、國家隊教練，以及獲選的記者進行，並在線上開放全世界球迷投票，投票將於2月3日截止。頒獎典禮2月27日在巴黎舉行。