快訊

大馬羽賽／戴資穎輕取許玟琪晉4強 將對戰山口茜爭搶決賽門票

幕後／總預算綁內閣改組 民進黨完全執政後國會最被動時刻

射擊／斯洛維尼亞大獎賽 吳佳穎空氣手槍資格賽飆第1

中央社／ 台北13日電
吳佳穎。圖／體育署提供
吳佳穎。圖／體育署提供

射擊甜姐兒「證件妹」吳佳穎，在斯洛維尼亞舉辦的2023射擊大獎賽女子10公尺空氣手槍資格賽，以582分高居排頭，也順利搶進明天凌晨登場的決賽。

2023斯洛維尼亞射擊大獎賽，是吳佳穎今年度所參加的首場國際賽事，由於巴黎奧運參賽門票發放方式改變，不再以世界盃單站前兩名方式發放，改以洲際錦標賽與世界積分兩種模式爭取，此次吳佳穎單兵出征，就是希望爭取積分，增添進軍奧運的籌碼。

吳佳穎在東京奧運「客串」參賽的女子25公尺火藥手槍，歷經加射後名列第5，與獎牌擦身而過，主項10公尺空氣手槍反倒發揮不如預期，資格賽僅排名14、無緣晉級決賽。

比賽結束後吳佳穎表示，由於對25公尺火藥槍沒有太多預期，表現反倒比主項10公尺空氣槍更好，因此受訪時也透露，在空氣槍的部分仍有強化空間，尤其是抗壓性。

這次斯洛維尼亞射擊大獎賽，是吳佳穎展現「進化」後的成果，她在資格賽飆出582分的高分，距余艾玟所保持的584分全國紀錄僅有2分之差，在35名參賽選手中名列榜首，倘若決賽能維持火燙表現，大有機會用獎牌替今年賽季博得好彩頭。

吳佳穎

延伸閱讀

少見！中科院連6次飛彈射擊取消 知情人士：外在干擾

致命槍蟹！Steam多人射擊《螃蟹冠軍》展開封測 名DJ製作讓你槍在手橫著走

唯美2D動作射擊《微光之鏡》展開Steam搶先體驗 誤闖鏡中修復崩壞世界

《心跳文學部》作者彈幕射擊新作公開實機演示 預告新視覺小說及祕密作品同步開發中

相關新聞

足球／FIFA公布最佳球員入圍14人名單 梅西上榜不見C羅

國際足球總會（FIFA）今天公布年度最佳男子球員獎入圍14人名單，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）與法國球星姆...

射擊／斯洛維尼亞大獎賽 吳佳穎空氣手槍資格賽飆第1

射擊甜姐兒「證件妹」吳佳穎，在斯洛維尼亞舉辦的2023射擊大獎賽女子10公尺空氣手槍資格賽，以582分高居排頭，也順利搶...

大馬羽賽／山口茜晉級4強 靜待台灣內戰勝者出爐

BWF超級1000的馬來西亞羽球公開賽，今天進行8強賽賽程，其中在女單賽事陳雨菲與安洗瑩率先挺進4強後，世界球后山口茜也...

田徑／田協理事長葉政彥前往國訓探視 頒15萬加菜金

儘管受到國際疫情尚未穩定影響，我國田徑隊的海外移地訓練計畫持續取消，但選手仍在國訓中心持續為今年幾大重要賽事備戰，而中華...

軟網／中華軟網協會邀請日韓會長訪台 交流推展方案

中華民國軟式網球協會理事長朱文慶於11日至14日邀請日本、南韓兩個協會會長、副會長、秘書長及相關國際事務成員來台訪問，並...

大馬羽賽／前球后之戰陳雨菲拍落馬琳 4強將戰安洗瑩

BWF超級1000的馬來西亞公開賽今天展開8強賽程，其中上午登場的兩場女單賽事，南韓天才少女安洗瑩在與王祉怡之戰，以21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。