大馬羽賽／山口茜晉級4強 靜待台灣內戰勝者出爐

BWF超級1000的馬來西亞羽球公開賽，今天進行8強賽賽程，其中在女單賽事陳雨菲與安洗瑩率先挺進4強後，世界球后山口茜也在晚間的8強賽，僅花34分鐘就以21：12、21：11擊敗丹麥好手布里西費爾特（Mia Blichfeldt），搶下第3張4強門票。

從去年9月登上球后寶座後已經連續在位17周的山口茜，上月剛在BWF年終賽中於冠軍賽擊敗戴資穎封后，而今年的第一站山口茜又在大馬公開賽一路殺進到8強賽，並在今天碰上世界排名第31名的布里西費爾特，雙方過去6度交手都由山口茜拿下勝利。

而今天雙方再度碰頭，山口茜依舊一路壓著對手打，首局在不曾落後的情況下，以21：12先下一城，第二局也除了剛開賽第一分被布里西費爾特先馳得點外，接下來反超比數一路領先到比賽結束，僅花34分鐘就勝出。

山口茜在挺進4強賽後，對手將會是今天台灣內戰戴資穎與許玟琪之戰的勝者，其中戴資穎生涯與山口茜20度對決，雙方戰成10勝10敗平手，至於許玟琪生涯則是不曾與山口茜有過交手紀錄。