田徑／田協理事長葉政彥前往國訓探視 頒15萬加菜金

儘管受到國際疫情尚未穩定影響，我國田徑隊的海外移地訓練計畫持續取消，但選手仍在國訓中心持續為今年幾大重要賽事備戰，而中華民國田徑協會理事長葉政彥也在今天前往探視，並頒發15萬年終加菜金，期許田徑隊教練、選手為我國爭取最高榮譽。

中華田協指出，儘管疫情因疫苗普及相對趨緩，但因國際疫情尚未穩定，全球賽事依然大幅縮減，為了盡量不讓教練選手暴露於染疫風險之中，海外移地訓練計畫持續取消。