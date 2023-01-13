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田徑／田協理事長葉政彥前往國訓探視 頒15萬加菜金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華田協秘書長葉政彥（右）頒發15萬元年終加菜金給在國訓中心辛苦備戰的田徑隊。圖／中華田協提供
中華田協秘書長葉政彥（右）頒發15萬元年終加菜金給在國訓中心辛苦備戰的田徑隊。圖／中華田協提供

儘管受到國際疫情尚未穩定影響，我國田徑隊的海外移地訓練計畫持續取消，但選手仍在國訓中心持續為今年幾大重要賽事備戰，而中華民國田徑協會理事長葉政彥也在今天前往探視，並頒發15萬年終加菜金，期許田徑隊教練、選手為我國爭取最高榮譽。

中華田協指出，儘管疫情因疫苗普及相對趨緩，但因國際疫情尚未穩定，全球賽事依然大幅縮減，為了盡量不讓教練選手暴露於染疫風險之中，海外移地訓練計畫持續取消。  

不過田徑亞運培訓隊全體隊員不因此而鬆懈，仍於國訓中心內維持高強度訓練，備戰2023年杭州亞運會、成都世大運、世錦賽等國際大賽，而今天中華民國田徑協會理事長葉政彥特地南下高雄左營國家運動訓練中心探視田徑隊員與教練訓練狀況，並偕同秘書長王景成、體育署訓輔委員江文俊，頒發15萬元年終加菜金，感謝正努力備戰亞運會的田徑隊選手、教練團及物理治療團隊並預祝大家新年快樂，期許於杭州亞運會為我國爭取最高榮譽。

中華田協秘書長葉政彥偕同秘書長王景成、體育署訓輔委員江文俊，頒發15萬元年終加菜金。圖／中華田協提供
中華田協秘書長葉政彥偕同秘書長王景成、體育署訓輔委員江文俊，頒發15萬元年終加菜金。圖／中華田協提供

田徑 亞運 世錦賽

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