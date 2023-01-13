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軟網／中華軟網協會邀請日韓會長訪台 交流推展方案

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國軟式網球協會理事長朱文慶於11日至14日邀請日本、南韓兩協會訪台。圖／中華民國軟網協會提供
中華民國軟式網球協會理事長朱文慶於11日至14日邀請日本、南韓兩協會訪台。圖／中華民國軟網協會提供

中華民國軟式網球協會理事長朱文慶於11日至14日邀請日本、南韓兩個協會會長、副會長、秘書長及相關國際事務成員來台訪問，並三方交流座談有關軟網運動的推展方案。

這次交流座談將針對國際總會和亞洲聯盟在亞運會、世錦賽、亞錦賽、世青賽、亞青賽及亞洲大學錦標賽等各項賽事的規劃與彼此之間的競合關係，提昇三方國際比賽之技術水準，特別是國際總會ISTF 、亞洲聯盟（ASTF）兩位領導人的缺位銜接人員的繼續接棒者，在昨天及今天上午近一天半的充分彼此交換意見討論之後，都有共識並將結果簽署備忘錄作為今後推向「世大運」為最重要目標及夢想。

特別是日韓會長一行共有七人於透過會議討論期間的空檔還拜會了中華奧會副主席廖裕輝，全國體總葉政彥會長，分別介紹我國在相關國際組織事務和國內各界體育運動事務的說明，對於他們都有深入的認識。

另外高中體總祕書長朱彩鳳知道兩國會長來訪，特地至會場向兩位兩國協會人員表示致意，並希望未來與兩國的高中體育能夠繼續交流，親切的招呼提供伴手禮，廖裕輝和葉政彥的厚禮致贈，在令與會的外賓印象深刻並互相強調互訪交流和彼此移地訓練的經驗分享，將會是將來台日韓關係的正面效益大幅提升。

中華民國軟式網球協會理事長朱文慶於11日至14日邀請日本、南韓兩協會訪台。圖／中華民國軟網協會提供
中華民國軟式網球協會理事長朱文慶於11日至14日邀請日本、南韓兩協會訪台。圖／中華民國軟網協會提供

世錦賽 亞運

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