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大馬羽賽／前球后之戰陳雨菲拍落馬琳 4強將戰安洗瑩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳羽菲拍落前西班牙球后馬琳。 新華社
陳羽菲拍落前西班牙球后馬琳。 新華社

BWF超級1000的馬來西亞公開賽今天展開8強賽程，其中上午登場的兩場女單賽事，南韓天才少女安洗瑩在與王祉怡之戰，以21：17、16：21、21：19險勝，至於陳雨菲則是以21：18、21：19直落二拍落前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），兩位勝者接下來也將在4強賽交鋒。

世界排名第4名的安洗瑩，生涯過去與王祉怡4度交手雖然拿下3勝，不過去年在亞錦賽4強賽碰頭時，就由王祉怡在苦戰3局後逆轉勝出，搶下生涯對戰首勝。

而雙方今天上演第五度對決，再次展開激烈的拉鋸戰，首局安洗瑩雖然一度取得20：11的大幅領先，但王祉怡卻一度連攻6分化解前6個局點後，才以17：21讓出首局，但第二局她也隨即展開反撲，在局中靠著一波4：0攻勢拉開差距，以21：16扳平。

決勝局安洗瑩靠著局中一波6：0攻勢，將一度落後的劣勢轉為16：11領先，最終更是擋下了王祉怡的反撲，以21：19驚險搶下4強賽門票。

至於另外一場「球后大戰」，由陳雨菲與馬琳上演睽違3年的交手，首局陳雨菲雖然一度以6：10落後，不過靠著局中一波12：3的攻勢扭轉局勢後，以21：18先下一城，第二局則是在雙方打到19：19後，頂住壓力連拿關鍵兩分後，以21：19關門險勝，不僅搶下4強賽門票，還將與馬琳的生涯對戰扳成3：3平手。

而女單今天另外兩場8強賽則將在晚間登場，由第一種子山口茜出戰丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt），我國一姊戴資穎則將與許玟琪上演台灣內戰，賽事預計在晚間9點登場，兩場比賽勝者將在4強賽交鋒。

陳雨菲 許玟琪 戴資穎

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