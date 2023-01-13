大馬羽賽／前球后之戰陳雨菲拍落馬琳 4強將戰安洗瑩
BWF超級1000的馬來西亞公開賽今天展開8強賽程，其中上午登場的兩場女單賽事，南韓天才少女安洗瑩在與王祉怡之戰，以21：17、16：21、21：19險勝，至於陳雨菲則是以21：18、21：19直落二拍落前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），兩位勝者接下來也將在4強賽交鋒。
世界排名第4名的安洗瑩，生涯過去與王祉怡4度交手雖然拿下3勝，不過去年在亞錦賽4強賽碰頭時，就由王祉怡在苦戰3局後逆轉勝出，搶下生涯對戰首勝。
而雙方今天上演第五度對決，再次展開激烈的拉鋸戰，首局安洗瑩雖然一度取得20：11的大幅領先，但王祉怡卻一度連攻6分化解前6個局點後，才以17：21讓出首局，但第二局她也隨即展開反撲，在局中靠著一波4：0攻勢拉開差距，以21：16扳平。
決勝局安洗瑩靠著局中一波6：0攻勢，將一度落後的劣勢轉為16：11領先，最終更是擋下了王祉怡的反撲，以21：19驚險搶下4強賽門票。
至於另外一場「球后大戰」，由陳雨菲與馬琳上演睽違3年的交手，首局陳雨菲雖然一度以6：10落後，不過靠著局中一波12：3的攻勢扭轉局勢後，以21：18先下一城，第二局則是在雙方打到19：19後，頂住壓力連拿關鍵兩分後，以21：19關門險勝，不僅搶下4強賽門票，還將與馬琳的生涯對戰扳成3：3平手。
而女單今天另外兩場8強賽則將在晚間登場，由第一種子山口茜出戰丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt），我國一姊戴資穎則將與許玟琪上演台灣內戰，賽事預計在晚間9點登場，兩場比賽勝者將在4強賽交鋒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言