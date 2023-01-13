NBA／FIFA公布年度獎項入圍名單 梅西、日本球迷都上榜

國際足總（FIFA）公佈年度最佳男子球員14人入圍名單，率阿根廷奪下世界盃冠軍的梅西（Lionel Messi）入列，也被外界看好獲獎。另外FIFA還將頒發年度最佳球迷，世界盃期間主動收拾垃圾的日本球迷在入圍名單內。

FIFA依球員2021年8月8日至2022年12月18日的表現，來評選年度獎項。2月初14人名單將縮為3人，2月27日舉行頒獎典禮。梅西拿到世界盃冠軍、世界盃金球獎，在助攻、創造機會、破門機會、MVP次數等多項數據也都取得領先，被外媒看好有望第7度獲得年度最佳男子球員。

入圍名單還包含法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、巴西內馬爾（Neymar）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）等球星；曾5度獲獎的C.羅納度（Cristiano Ronaldo）則無緣上榜。

C羅無緣入圍。 路透社

年度最佳球迷的部分，除了日本球迷外，阿根廷球迷也入圍，他們從南美洲飛到卡達現場熱情支持，直到最後一場比賽，回國後又有數百萬的球迷走上街頭，歡迎奪冠英雄回家。此外沙烏地阿拉伯球迷薩爾米（Abdullah Al Salmi）花費55天，歷經1600公里的路程，徒步穿過沙漠抵達卡達，展現對足球的熱愛，也成功入圍。