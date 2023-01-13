NBA／FIFA公布年度獎項入圍名單 梅西、日本球迷都上榜
國際足總（FIFA）公佈年度最佳男子球員14人入圍名單，率阿根廷奪下世界盃冠軍的梅西（Lionel Messi）入列，也被外界看好獲獎。另外FIFA還將頒發年度最佳球迷，世界盃期間主動收拾垃圾的日本球迷在入圍名單內。
FIFA依球員2021年8月8日至2022年12月18日的表現，來評選年度獎項。2月初14人名單將縮為3人，2月27日舉行頒獎典禮。梅西拿到世界盃冠軍、世界盃金球獎，在助攻、創造機會、破門機會、MVP次數等多項數據也都取得領先，被外媒看好有望第7度獲得年度最佳男子球員。
入圍名單還包含法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、巴西內馬爾（Neymar）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）等球星；曾5度獲獎的C.羅納度（Cristiano Ronaldo）則無緣上榜。
年度最佳球迷的部分，除了日本球迷外，阿根廷球迷也入圍，他們從南美洲飛到卡達現場熱情支持，直到最後一場比賽，回國後又有數百萬的球迷走上街頭，歡迎奪冠英雄回家。此外沙烏地阿拉伯球迷薩爾米（Abdullah Al Salmi）花費55天，歷經1600公里的路程，徒步穿過沙漠抵達卡達，展現對足球的熱愛，也成功入圍。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言