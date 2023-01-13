澳網／17歲小將商竣程首闖會內賽 成大陸男單史上第6人
澳網男單會外賽在昨天落幕後，除了我國23歲年輕好手許育修順利搶下生涯首張大滿貫會內賽門票外，亞洲選手中另有24歲的日本好手綿貫陽介與17歲的中國大陸小將商竣程挺進到會內賽，其中商竣程與許育修同為生涯首度挑戰大滿貫會外賽就順利晉級，成為今年第3位站上澳網男單會內賽的大陸好手。
2021年轉入職業的商竣程，生涯至今僅有3場ATP巡迴賽出賽紀錄，本周他的男單世界排名則是來到194名，不過在澳網會外賽的初登場他就表現搶眼，包括在第二輪擊敗第16種子的西班牙選手貝爾達斯科（Fernando Verdasco），最終也順利搶下生涯首張大滿貫會內賽門票。
對於將在澳網會內賽首輪遭遇世界排名第74名的歐特（Oscar Otte），也是去年我國一哥曾俊欣在澳網男單首輪的對手，商竣程說：「我對於接下來的比賽感到開心與興奮，會外賽三場比賽我都使盡全力，這將是我第一場大滿貫賽事，我會盡最大努力贏得比賽。」
Remember the name: 🇨🇳 Shang Juncheng— #AusOpen (@AustralianOpen) 2023年1月12日
The 17-year-old qualifies for the main draw in his Grand Slam debut!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/028yxZ1yYq
商竣程也成為繼張之臻和吳易昺後，今年第三位登上澳網男單會內賽舞台的大陸選手，談到比自己年紀稍長的兩人過去兩年先後站上大滿貫舞台，他說：「他們絕對是我靈感的來源，因為他們參加巡迴賽的資歷比我長，也比我有經驗，我希望我們能在會內賽中相遇，祝我們都好運。」
出生於運動世家的商竣程，父親是前大陸足球球員商毅，母親則是前桌球國手鄔娜，這次澳網打進會內賽不僅創下個人生涯新里程碑，也讓他成為公開賽年代以來第6位站上大滿貫男單會內賽舞台的大陸選手。
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