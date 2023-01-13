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足球／沙國豪門3億美元挖角恐落空 梅西傳續約在望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梅西與巴黎聖日爾曼有望在近期完成續約，讓想爭取他的沙烏地阿拉伯球隊希望落空。 路透社
梅西與巴黎聖日爾曼有望在近期完成續約，讓想爭取他的沙烏地阿拉伯球隊希望落空。 路透社

在葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）日前正式轉戰沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯後，近日再傳出另一支沙國豪門希拉爾俱樂部也有意以天價合約挖角梅西Lionel Messi），不過據了解梅西與巴黎聖日爾曼有望在近期完成續約，讓希拉爾可能空手而歸。

C羅納度在日前宣布轉戰艾納斯後，傳出他每年年薪加上商業利益可能高達2億歐元，而近日傳出與艾納斯同為沙國豪門的希拉爾也希望重金挖角梅西，且每年可望為梅西創造3億美元的收入，並希望藉此拉抬沙國在世界足球的地位，爭取2030年的世足賽主辦權。

不過今天美國ESPN也報導，梅西與巴黎聖日爾曼的續約談判已經向前邁進一大步，轉戰沙國的可能性相當低，而梅西的父親也預計在本月底飛抵巴黎，與巴黎聖日爾曼高層進行協商，並將在對梅西的新合約內容達成共識後完成簽約。

而除了希拉爾外，美國職業足球聯盟邁阿密國際則是另外一支極力爭取梅西加盟的球隊，該俱樂部經理內維爾（Phil Neville）就說：「我們每一天、每一秒都在努力希望為俱樂部帶來更好的球員。」

梅西 C羅 Lionel Messi

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