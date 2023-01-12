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大馬羽賽／打韓將遇亂流 麟洋配無緣8強
去年曾短暫拆夥的東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，新賽季重新回歸，馬來西亞公開賽首戰力退頭號種子，但今天碰南韓新組合姜敏赫／徐承宰遇亂流，浪費首局大幅領先優勢，最終以18：21、17：21止步第二輪。
王齊麟右腳腳跟傷勢去年年中復發，打完世錦賽和日本公開賽後先養傷，歐洲3站都留台休息，11月澳洲公開賽重新合體，今天「麟洋配」從吉隆坡展開新賽季，首輪碰衛冕軍、世界排名第4的日本組合保木卓朗／小林優吾打得強勢，直落二晉級第二輪。
身為今天最後登場的台將組合，「麟洋配」首局先取得14：9優勢，但領先時刻卻遇亂流，被南韓對手打出一波10：0猛攻，「麟洋配」雖也連趕4分、追到18：19，仍讓對手以21：18先下一城。
第二局南韓組合一度取得7：3領先，一度暫停比賽治療右腳趾的李洋恢復比賽後，和王齊麟兩度將差距追到1分差，但逆轉仍差一步，最終在2度瓦解對手「賽末點」下仍以17：21吞敗。
馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列賽，今天產出8強名單，我國7組台將最終只有「一姊」戴資穎和「中租學霸」許玟琪晉級，兩人明天8強賽還要上演「寶島內戰」。
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