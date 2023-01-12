APEC運動政策網絡X運動創新加速器 2月東京成果發表

教育部體育署自105年倡議成立的APEC運動政策網絡（APEC Sports Policy Network ASPN）與「 台灣運動創新加速器」（HYPE Global Virtual Accelerator Taiwan），預計2月16日於日本東京舉行「2023 APEC運動政策網絡對話及運動創新加速器成果發表會」，活動將邀請經濟體成員分享青年參與及賽事永續最佳案例，另外將有超過10組的國內外創新團隊將在現場展示並分享培訓成果。

ASPN為APEC經濟體之運動產官學搭建資訊交流分享平台，過去7年已在國內外舉辦共8場大型國際會議，尤其在疫情影響下，扮演重要的國際交流管道，成為經濟體交流運動政策實務的平台，獲APEC各經濟體高度肯定。本次活動上午將由日本、韓國、越南、澳洲、印尼成員聚焦在「Young & Green」青年參與及賽事永續議題帶來各國案例經驗分享，另澳洲將分享2032布里斯本奧運籌備情形。

體育署與陽明交通大學加速器中心（IAPS）及HYPE運動創新基金會（HYPE Sports Innovation, HYPE）合作創立「 台灣運動創新加速器」，至今已完成8期培訓專案，成功培育國內外共85個創新團隊。最新第9期11個培訓團隊來自加拿大、瑞士、印度、南韓、烏克蘭及我國，本次活動下午將由第9期團隊發表培訓成果，從智能曲棍球、桌球拍、感測衣到運動場館自動化管理系統、MR虛擬運動互動球桌等多元產品。

本次活動亦邀請歷屆畢業優質團隊一同參展，Uniigym與中華電信合作推出互動體感健身APP ，只要有手機或平板隨時隨地都可運動，而ness wellness主打整合身心靈整合運動，創立課程及平台，提供大眾不同於以往的運動選擇，MbranFiltra獨家製造200奈米孔徑的微過濾中空纖維薄膜，讓你在戶外運動時輕鬆獲得安全的飲用水，AQUIVIO通過手機和QR Code進行無接觸操作，供鹼性氫氣水及不同風味的非瓶裝健康機能飲料。

教育部林騰蛟次長兼體育署代理署長表示，我國與各經濟體的國際運動互動將透過ASPN平台持續交流，藉由各國在會上分享青年及賽事永續創新運用實例及執行經驗互相學習，也期待各國能有機會看見我國的運動創新能量，將積極提升運動科技創新團隊與國際鏈結的機會。