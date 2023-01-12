快訊

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

內閣改組恐影響普發現金6000元政策？行政院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大馬羽賽／台灣內戰就位！許玟琪8挑戰戴資穎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎率先拿到8強門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎率先拿到8強門票。圖／Badminton Photo提供

馬來西亞公開賽今天產出8強名單，我國由我國「一姊」戴資穎率先奪勝，「中租學霸」許玟琪下午也在3局大戰力退印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），明天8強賽將上演「寶島內戰」。

小戴2013年就曾在馬來西亞公開賽奪冠，16年到19年更連4度打進最終戰、打下3冠1亞，今年要挑戰第5座金盃。今天小戴是率先登場的台將，她只花32分鐘就以21：10、21：13解決世界排名11的大陸韓悅。

第2位上場的女單台將代表白馭珀，雖以13：21、10：21不敵去年亞錦賽奪冠的大陸王祉怡，但世界排名23的許玟琪再寫突破，她在1小時又11分鐘的馬拉松大戰以21：18、16：21、21：18力退世界排名15的東宗，和小戴在8強會師。

勇闖超級1000系列8強的許玟琪，過去2度碰小戴都是去年，兩次都是小戴直落二奪勝，兩人首度在超級1000系列賽碰頭，等於為台將提前預約一席4強資格。

馬來西亞公開賽去年屬超級750系列，今年升級到1000系列，共有7組台將闖進第二輪。今天男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵碰列第8種子的地主組合張御宇／王耀新大戰3局，可惜以21：17、13：21、14：21遭逆轉，「一哥」周天成和日本常山幹太激戰下也以21：23、19：21吞敗，和混雙葉宏蔚／李佳馨都止步第二輪。

台將最後希望是東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，兩人將和南韓新組合姜敏赫／徐承宰爭8強門票。

許玟琪 楊肉盧 戴資穎

延伸閱讀

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

大馬羽賽／延續戴資穎勝場 白馭珀過頭關晉級16強

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

大馬羽賽／有流汗嗎？ 戴資穎首輪25分鐘速勝2023開紅盤

相關新聞

大馬羽賽／台灣內戰就位！許玟琪8挑戰戴資穎

馬來西亞公開賽今天產出8強名單，我國由我國「一姊」戴資穎率先奪勝，「中租學霸」許玟琪下午也在3局大戰力退印尼東宗（Gre...

足球／追尋旅外最後一份合約 陳柏良樂意再當台灣隊長

我國足球一哥、「台灣隊長」陳柏良暌違兩年返台，去年4月轉會到中甲青島青春島隊的他，在合約結束後目前除了收到原東家提出的兩...

足球／台灣隊長陳柏良暌違兩年返台 推出獎助學金計畫

我國足球一哥陳柏良暌違兩年返台，並在今天宣布「公益信託陳柏良足球基金」將啟動獎助學金計畫，未來將攜手銘傳大學足球隊落實回...

自由車／風之翼電競賽14日決戰 前環台賽國手也參戰

第三屆風之翼自由車電競賽14日將移師高雄樹德科技大學舉行決賽，本次賽事為國內首創虛實整合、3D沉浸式自由車電競賽，吸引現...

足球／結束世足奪冠後假期 梅西歸隊首戰就進球追平C羅紀錄

梅西（Lionel Messi）率阿根廷在卡達世界盃足球賽奪冠後放長假，今天復出首戰就有進球，率巴黎聖傑曼在法甲賽場2比...

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

過去4度打下馬來西亞公開賽冠軍，我國「一姊」戴資穎今年再從吉隆坡展開新賽季，今天首度碰世界排名11的大陸韓悅，小戴又只花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。