大馬羽賽／台灣內戰就位！許玟琪8挑戰戴資穎

馬來西亞公開賽今天產出8強名單，我國由我國「一姊」戴資穎率先奪勝，「中租學霸」許玟琪下午也在3局大戰力退印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），明天8強賽將上演「寶島內戰」。

小戴2013年就曾在馬來西亞公開賽奪冠，16年到19年更連4度打進最終戰、打下3冠1亞，今年要挑戰第5座金盃。今天小戴是率先登場的台將，她只花32分鐘就以21：10、21：13解決世界排名11的大陸韓悅。

第2位上場的女單台將代表白馭珀，雖以13：21、10：21不敵去年亞錦賽奪冠的大陸王祉怡，但世界排名23的許玟琪再寫突破，她在1小時又11分鐘的馬拉松大戰以21：18、16：21、21：18力退世界排名15的東宗，和小戴在8強會師。

勇闖超級1000系列8強的許玟琪，過去2度碰小戴都是去年，兩次都是小戴直落二奪勝，兩人首度在超級1000系列賽碰頭，等於為台將提前預約一席4強資格。

馬來西亞公開賽去年屬超級750系列，今年升級到1000系列，共有7組台將闖進第二輪。今天男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵碰列第8種子的地主組合張御宇／王耀新大戰3局，可惜以21：17、13：21、14：21遭逆轉，「一哥」周天成和日本常山幹太激戰下也以21：23、19：21吞敗，和混雙葉宏蔚／李佳馨都止步第二輪。

台將最後希望是東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，兩人將和南韓新組合姜敏赫／徐承宰爭8強門票。