自由車／風之翼電競賽14日決戰 前環台賽國手也參戰

第三屆風之翼自由車電競賽14日將移師高雄樹德科技大學舉行決賽，本次賽事為國內首創虛實整合、3D沉浸式自由車電競賽，吸引現役台灣自由車好手廝殺一同競爭總獎勵超過10萬元。

第三屆風之翼14日將在高雄樹德科大電子競技與電腦娛樂科學系的虛擬製播中心舉行最後前三名的競爭，該虛擬製播中心由Red Bull Taiwan與該校共同打造，此次比賽虛實整合的騎乘畫面體驗更是製播中心首次與產業界合作的單項運動比賽，參賽的車手不僅用自行車訓練台利用網路對決，而且車手更將置身於宛如身歷其鏡的賽事畫面情境中對抗。

本次賽事總獎金與獎品超過10萬元，菁英男子組總獎金更是高達6萬元，經過全面線上複賽之後，最終決定決賽的最後陣容，決賽集合台灣現役自由車一線高手，其中在男子菁英組競爭更是激烈，幾乎囊括國內電競自由車賽的「台灣自由車電競王」張瀚允與前環台賽國手、「台東戰神」吳之皓和老將黃文忠等7名菁英車手共聚一堂。

當天線上還將舉辦人氣王大比拚，比賽規則分兩階段，現在就可以投下你覺得哪一位騎帥的選手，第一階段臉書按讚，到WhiizU臉書粉絲專頁，找到各組選手並點進支持的選手照片按讚，第二階段在決賽當天，當天轉播設有投票連結，決賽當天的票數加乘為兩倍，風之翼人氣王得主票數會是兩階段相加總合，現在就可以上WhiizU的臉書專頁投下你認為騎車就是要騎帥的選手，同時當天決賽各組直播也會在留言區抽出留言的獎項，希望大家可以一起為選手們加油。