足球／台灣隊長陳柏良暌違兩年返台 推出獎助學金計畫

我國足球一哥陳柏良暌違兩年返台，並在今天宣布「公益信託陳柏良足球基金」將啟動獎助學金計畫，未來將攜手銘傳大學足球隊落實回饋台灣足壇基層的目標，也期盼為台灣足壇帶來新的刺激。

上賽季效力中甲聯賽青島青春島隊的陳柏良，暌違兩年首度返台，在今天舉行記者會分享在中甲奮戰的過程，並宣布「公益信託陳柏良足球基金」推動的獎助學金計畫，未來將攜手銘傳大學足球隊，提供一位外籍生以及一位本土球員每月2萬獎助學金，除了希望讓選手訓練能無後顧之憂外，也刺激本土球員的成長。

陳柏良指出，自己藉由足球走向國際，時常會讓他回想到一路上幫助過自己的人，父母也教導他飲水思源的道理，讓他決定在富盛證券投顧副董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘支持下成立公益信託基金，希望能幫助台灣培育更多優秀足球人才。

除了已舉辦多年的高中足球訓練營與賽事外，今年「公益信託陳柏良足球基金」更跨足到大專推出獎助學金計畫，未來將與銘傳大學合作，除了要給本土球員更完善的照顧外，也期盼吸引外援好手的加入，為大學足壇帶來新刺激。

陳柏良公益信託基金執行長魏寶生指出，銘傳是台灣足球的重要學校，獎助學金計畫原是希望吸引外籍生願意來台灣讀書、踢球，用公益信託來補助他們，不過陳柏良提議國內也有很多優秀足球員因為外在因素被迫中斷足球夢，因此獎助學金計畫也納入本土球員，預計將會投入近200萬元的獎助學金。

身為台灣足球旅外的先驅之一，陳柏良也資助了旅外足球小將袁永誠的追夢之旅，對於擁有旅外夢的小選手，他也鼓勵年輕球員要勇於跳脫舒適圈追夢，「永誠很有勇氣，去人生地不熟、語言也不同的地方追尋夢想，讓我也佩服，我過去就沒有這種勇氣，我覺得小孩努力追尋夢想很重要，他需要幫助，我們也希望幫助他們完成夢想。」