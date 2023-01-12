足球／結束世足奪冠後假期 梅西歸隊首戰就進球追平C羅紀錄

梅西（Lionel Messi）率阿根廷在卡達世界盃足球賽奪冠後放長假，今天復出首戰就有進球，還追平Ｃ羅洲保有的五大聯賽696顆最多進球紀錄，率巴黎聖傑曼在法甲賽場2比0擊敗翁熱（Angers）。

法新社報導，梅西去年12月18日在世足冠軍戰率阿根廷於PK大戰擊敗法國，但在法甲結束為世足的休兵、重啟賽季後，梅西錯過復賽以來巴黎聖日耳曼頭3場比賽，一週前才歸隊展開訓練，為這場迎戰目前墊底的翁熱做準備。

大巴黎今天贏球後，與第2名朗斯（Lens）之間積分差拉開為6分。

內馬爾休兵2場後，此戰與梅西同場復出先發。 新華社

重返先發陣線者除梅西還有巴西球星內馬爾（Neymar），他因禁賽與治療世足期間所受踝傷而缺席球隊最近兩場比賽。

同樣有踢世足決賽，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）則在法甲復賽後旋即出場，不過這場獲得休息機會未上陣，改由伊基泰克（Hugo Ekitike）頂上先發，他也把握機會在第5分鐘就破門幫球隊先馳得點，梅西第72分鐘的進球讓大巴黎鎖定勝利，還追平Ｃ羅保持的五大聯賽進球紀錄。

姆巴佩預計15日作客勒恩（Rennes）時歸隊，料將與梅西同時上場，屆時世足決賽分屬兩軍的最強前鋒有望在巴黎聖日耳曼再次合體。