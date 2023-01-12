大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

過去4度打下馬來西亞公開賽冠軍，我國「一姊」戴資穎今年再從吉隆坡展開新賽季，今天首度碰世界排名11的大陸韓悅，小戴又只花32分鐘就以21：10、21：13奪勝，8強就位。

首輪只花24分鐘就晉級的小戴，今天面對首度碰頭的韓悅，小戴只有首局陷入0：2陷入落後，追平後更在7：6打出5：0攻勢，拉開領先下輕鬆以21：10先下一城。

第2局小戴再打出4：0的開局，幾次四角調動更讓韓悅疲於奔命，最終小戴就在一路領先下以21：13拿下勝利。

小戴2013年就曾在馬來西亞公開賽奪冠，16年到19年更連4度打進最終戰，打下3冠1亞，今年要挑戰第5座金盃。小戴8強就位，下戰有機會和同胞許玟琪上演內戰，許玟琪今天將和印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）搶8強門票。

馬來西亞公開賽去年屬超級750系列，今年升級到1000系列，共有7組台將闖進第二輪，今天小戴打頭陣，包括「一哥」周天成、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵等都將上陣搶8強門票。