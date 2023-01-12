快訊

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小戴又只花32分鐘就以21：10、21：13奪勝，8強就位。圖／Badminton Photo提供
小戴又只花32分鐘就以21：10、21：13奪勝，8強就位。圖／Badminton Photo提供

過去4度打下馬來西亞公開賽冠軍，我國「一姊」戴資穎今年再從吉隆坡展開新賽季，今天首度碰世界排名11的大陸韓悅，小戴又只花32分鐘就以21：10、21：13奪勝，8強就位。

首輪只花24分鐘就晉級的小戴，今天面對首度碰頭的韓悅，小戴只有首局陷入0：2陷入落後，追平後更在7：6打出5：0攻勢，拉開領先下輕鬆以21：10先下一城。

第2局小戴再打出4：0的開局，幾次四角調動更讓韓悅疲於奔命，最終小戴就在一路領先下以21：13拿下勝利。

小戴2013年就曾在馬來西亞公開賽奪冠，16年到19年更連4度打進最終戰，打下3冠1亞，今年要挑戰第5座金盃。小戴8強就位，下戰有機會和同胞許玟琪上演內戰，許玟琪今天將和印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）搶8強門票。

馬來西亞公開賽去年屬超級750系列，今年升級到1000系列，共有7組台將闖進第二輪，今天小戴打頭陣，包括「一哥」周天成、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵等都將上陣搶8強門票。

許玟琪 楊肉盧 戴資穎

延伸閱讀

大馬羽賽／延續戴資穎勝場 白馭珀過頭關晉級16強

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

大馬羽賽／有流汗嗎？ 戴資穎首輪25分鐘速勝2023開紅盤

大馬羽賽／戴資穎領銜拚新賽季 麟洋配力搏頭號種子

相關新聞

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

過去4度打下馬來西亞公開賽冠軍，我國「一姊」戴資穎今年再從吉隆坡展開新賽季，今天首度碰世界排名11的大陸韓悅，小戴又只花...

澳網／曾俊欣不孤單了 許育修生涯首闖大滿貫會內賽

本周世界排名才剛突破個人新高來到208名的我國年輕男網好手許育修，今天在澳網男單會外賽最終輪遭遇世界排名第161名的法國...

網球／大坂直美宣布懷孕喜訊 將暫別網壇預計2024年復出

日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）今天在社群媒體上傳一張胎兒超音波照片，宣布她已懷有身孕，將暫別網壇一段時間...

足球／出言侮辱席丹引各界炮轟 法國足協主席GG了

法國足協主席葛雷茨8日在電台專訪中對足球傳奇席丹出言不敬，表示根本不想接他的電話。言論遭全國抨擊，體育部出面指責，足協執...

田徑／台灣第一人 王景成當選東亞田徑總會副主席

中華田徑協會秘書長王景成，昨在第一屆東亞田徑總會線上首次會員大會及選舉中，以全票當選總會副主席，成為台灣田徑史上第一人，...

大馬羽賽／延續戴資穎勝場 白馭珀過頭關晉級16強

世界羽球聯盟（BWF）新賽季從吉隆坡點燃戰火，總獎金125萬美元的馬來西亞公開賽今天進行第2天賽程，產出所有16強名單，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。