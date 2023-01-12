快訊

限定5天、明起手刀領新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路

飯桌本是權力場 替「輔大陳若儀」上一堂流水席政治學

蘇花公路大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次「宜蘭－花蓮」區間車疏運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／曾俊欣不孤單了 許育修生涯首闖大滿貫會內賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許育修搶下個人生涯首張大滿貫男單會內賽門票，將與「夜市球王」曾俊欣一同出擊澳網男單會內賽。 余承翰
許育修搶下個人生涯首張大滿貫男單會內賽門票，將與「夜市球王」曾俊欣一同出擊澳網男單會內賽。 余承翰

本周世界排名才剛突破個人新高來到208名的我國年輕男網好手許育修，今天在澳網男單會外賽最終輪遭遇世界排名第161名的法國25歲好手穆勒（Alexandre Muller），最終以7：6（7：4）、6：4直落二勝出，搶下個人生涯首張大滿貫男單會內賽門票。

過去一年多來排名大幅攀升的許育修，今年澳網會外賽也是他職業生涯大滿貫會外賽初登場，不過他就連挫多名好手挺進到最終輪賽事，在今天遭遇前年在澳網男單首輪搶下生涯大滿貫首勝，去年則是剛奪下生涯首座挑戰賽冠軍的穆勒，許育修再度拍落對手。

今天首盤前3局雙方在互相打破對手發球局後，許育修一度落後，不過在第7局後他也展開猛攻，先是在第8局逼出3個破發點，雖然最終未能拿下，但第10、12局兩度破發，將比賽逼入搶七，最終更以7：4先下一城，本屆賽事4次搶七局都奪得勝利。

而第二盤許育修更是在第9局率先破發後，第10局成功化解穆勒兩次破發機會，最終以6：4勝出，搶下生涯首張大滿貫會內賽門票，將與「夜市球王」曾俊欣一同出擊澳網男單會內賽。

許育修 澳網 曾俊欣

延伸閱讀

澳網／許育修退瑞典好手 距首張會內賽門票僅差一勝

澳網／許育修直落二勝出 挺進會外賽次輪

網球／澳網熱身賽爆冷輸球 納達爾：不是災難

世足賽／梅西擠下姆巴佩暫居金靴榜首 7大紀錄登史上第一

相關新聞

澳網／曾俊欣不孤單了 許育修生涯首闖大滿貫會內賽

本周世界排名才剛突破個人新高來到208名的我國年輕男網好手許育修，今天在澳網男單會外賽最終輪遭遇世界排名第161名的法國...

足球／出言侮辱席丹引各界炮轟 法國足協主席GG了

法國足協主席葛雷茨8日在電台專訪中對足球傳奇席丹出言不敬，表示根本不想接他的電話。言論遭全國抨擊，體育部出面指責，足協執...

網球／大坂直美宣布懷孕喜訊 將暫別網壇預計2024年復出

日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）今天在社群媒體上傳一張胎兒超音波照片，宣布她已懷有身孕，將暫別網壇一段時間...

田徑／台灣第一人 王景成當選東亞田徑總會副主席

中華田徑協會秘書長王景成，昨在第一屆東亞田徑總會線上首次會員大會及選舉中，以全票當選總會副主席，成為台灣田徑史上第一人，...

大馬羽賽／延續戴資穎勝場 白馭珀過頭關晉級16強

世界羽球聯盟（BWF）新賽季從吉隆坡點燃戰火，總獎金125萬美元的馬來西亞公開賽今天進行第2天賽程，產出所有16強名單，...

路跑／國道馬拉松312開跑 任家萱邀跑者響應臉部平權

2023臉部平權運動台北國道馬拉松將於3月12日登場，曾在一次次路跑過程中突破心中障礙、成功完成挑戰的臉部平權活動大使「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。