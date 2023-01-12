澳網／曾俊欣不孤單了 許育修生涯首闖大滿貫會內賽

本周世界排名才剛突破個人新高來到208名的我國年輕男網好手許育修，今天在澳網男單會外賽最終輪遭遇世界排名第161名的法國25歲好手穆勒（Alexandre Muller），最終以7：6（7：4）、6：4直落二勝出，搶下個人生涯首張大滿貫男單會內賽門票。

過去一年多來排名大幅攀升的許育修，今年澳網會外賽也是他職業生涯大滿貫會外賽初登場，不過他就連挫多名好手挺進到最終輪賽事，在今天遭遇前年在澳網男單首輪搶下生涯大滿貫首勝，去年則是剛奪下生涯首座挑戰賽冠軍的穆勒，許育修再度拍落對手。

今天首盤前3局雙方在互相打破對手發球局後，許育修一度落後，不過在第7局後他也展開猛攻，先是在第8局逼出3個破發點，雖然最終未能拿下，但第10、12局兩度破發，將比賽逼入搶七，最終更以7：4先下一城，本屆賽事4次搶七局都奪得勝利。

而第二盤許育修更是在第9局率先破發後，第10局成功化解穆勒兩次破發機會，最終以6：4勝出，搶下生涯首張大滿貫會內賽門票，將與「夜市球王」曾俊欣一同出擊澳網男單會內賽。