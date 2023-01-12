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足球／出言侮辱席丹引各界炮轟 法國足協主席GG了

中央社／ 巴黎11日專電
法國足協主席葛雷茨8日在電台專訪中對足球傳奇席丹出言不敬後引發風暴，最終遭到停職處分。 歐新社
法國足協主席葛雷茨8日在電台專訪中對足球傳奇席丹出言不敬後引發風暴，最終遭到停職處分。 歐新社

法國足協主席葛雷茨8日在電台專訪中對足球傳奇席丹出言不敬，表示根本不想接他的電話。言論遭全國抨擊，體育部出面指責，足協執委會公聽會今天宣布將他停職，下台聲浪也高漲。

各界對法國足球協會（FFF）主席葛雷茨（Noël LeGraët）8日關於傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）侮辱性發言的怒火持續延燒。

在法國體育部要求下，足協執行委員會11日召開緊急公聽會，會後葛雷茨雙眼紅腫走出會場，執委會隨後宣布葛雷茨暫時退下坐了10年的主席大位。

81歲的葛雷茨才剛宣布與法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）續約至2026年，爭議延燒僅3天，葛雷茨就從執法國足壇牛耳到狼狽停職。

政府發言人維宏（Olivier Veran）今天面對記者詢問，表示足協「應值得有具高度的主席，好為法國足球在全球帶來好形象」。

法國足協下午透過新聞稿表示，葛雷茨在今天於巴黎召開會議的法國足協執委會同意下，暫時退下協會主席職位，直到1月底公聽會正式結果出爐為止。

儘管葛雷茨也面臨性騷擾與性別歧視醜聞，但在此之前，他擁有執委會全力支持，真正讓情況急轉直下的是正延燒的「席丹事件」。

席丹曾是三屆世界足球先生得主，多次披上國家隊戰袍，並於1998年帶領法國拿下世界盃冠軍；退役後，二度執教西甲皇家馬德里，並在任內拿下13個冠軍。在仍未確認是否與德尚續約前，也是總教練的熱門人選。

8日葛雷茨接受RMC電台專訪時，被問到席丹過去幾天曾否打電話聯繫，葛雷茨回覆中表現出對席丹不屑一顧地輕蔑態度，說：「就算他打給我，我也不會接。要怎麼回他：『先生您好，別想太多，去找其他工作吧，我剛和德尚簽約了？』」

對於席丹可能接掌巴西隊兵符的傳聞，葛雷茨回答：「如果他去我會蠻驚訝的。但他想去哪就去哪，與我無關。我沒見過他，也從不想和德尚分開。他的去向我一點都不在乎。」

此話一出立即引起各界抨擊，使足協難堪，連法國明星球員姆巴佩（Kylian Mbappé）也看不下去，當天就在推特（Twitter）上寫道：「席丹就是法國，不能像這樣不尊重一位傳奇」。前明星足球員瑞貝里（Franck Ribery）、席斯（Djibril Cisse）也出面砲轟。

政府無法直接影響足協獨立運作，但體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）9日仍在記者會上發出重話，要求執委會「負起責任」。

雖然葛雷茨失言隔天立即表達歉意，承認「笨拙言論導致誤會」，「這番話完全沒有反映我的想法...席丹知道我對他抱有極大敬意，就像所有法國人一樣」。他也表示已致函向席丹道歉，並希望能見面。

而在事件龍捲風中心，且與葛雷茨交好的德尚今天終於開口，向媒體簡單回覆：「就如葛雷茨所坦承的，他的發言不恰當。我覺得他向席丹道歉是件好事。」

不過也有不少人希望葛雷茨直接下台，包括不滿他性別歧視與物化女性的民權團體。

連向來低調的法國足協全國倫理委員會（CNE）主席安托（Patrick Anton）也發聲要求葛雷茨離職，認為他的能力與信用已動搖，不再適任。

席丹 皇家馬德里

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