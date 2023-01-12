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網球／大坂直美宣布懷孕喜訊 將暫別網壇預計2024年復出

中央社／ 邁阿密11日綜合外電報導
日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）懷孕，將暫別網壇。 美聯社資料照片
日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）懷孕，將暫別網壇。 美聯社資料照片

日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）今天在社群媒體上傳一張胎兒超音波照片，宣布她已懷有身孕，將暫別網壇一段時間，直到2024年才會復出。

大坂直美在推特及Instagram上寫道：「這幾個月離開這項運動（網球），確實使我對自己畢生致力的這項運動有了新的熱愛及理解。我了解到人生非常短暫，我不要把每一時刻視為理所當然，每天都是新的祝福與冒險。」

她寫說：「我知道，我對未來有許多期待，一項我期待的事情是，我的孩子將會觀看我的某場比賽，且會告訴別人『這是我的母親，哈哈』。」

此外，大坂直美還寫道：「對我而言，2023年將會是充滿課題的一年，我希望自己將在明年初見到大家，因為我2024年將會在澳洲（澳網）。無盡地愛著你們大家。」

美國媒體報導，大坂直美現年25歲，她的男友是饒舌歌手科迪亞（Cordae），兩人於2019年開始約會至今，大坂直美正懷著兩人的第一個孩子。

大坂直美曾登上世界球后，但近年因為傷勢等原因成績大幅滑落。她自去年9月後就沒參加過比賽，已退出今年澳網，媒體紛紛臆測她的網球生涯可能告終。

大坂直美 澳網

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