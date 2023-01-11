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大馬羽賽／延續戴資穎勝場 白馭珀過頭關晉級16強

聯合報／ 記者曾思儒／新北—吉隆坡電話採訪
白馭珀。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
白馭珀。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

世界羽球聯盟（BWF）新賽季從吉隆坡點燃戰火，總獎金125萬美元的馬來西亞公開賽今天進行第2天賽程，產出所有16強名單，我國女單好手白馭珀延續昨天「一姊」戴資穎和「中租學霸」許玟琪百分百勝率，今天以21：18、24：22力退華裔美籍選手張蓓雯，成為第3位晉級女單16強的台將。

世界排名37的白馭珀，過去和排名24的張蓓雯5度對戰只有2014年首度對決奪勝，今天第2局從17：20落後下連續瓦解對手5個局末點，中斷對戰4連敗讓她十分振奮。

「1月這幾站國際賽對我很重要，我要趕快把排名提升上來，才能打到全英（公開賽）。」白馭珀說。

馬來西亞公開賽屬超級1000系列，賽程從10日進行到15日，屬BWF超級750系列的印度公開賽17日接棒，BWF超級300的印尼名人賽24日緊接登場。馬來西亞公開賽昨天共有9組台將上場，包括小戴、許玟琪、男單「一哥」周天成、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋漢「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵都闖關；今天共4組選手出賽，除白馭珀晉級，混雙葉宏蔚／李佳馨在「內戰」以21：19、23：21拍下李哲輝／許雅晴，成混雙16強唯一台將。

明天賽程只有「麟洋配」排在第一球場，約下午5點碰南韓姜敏赫／徐承宰，小戴在第2球場碰大陸韓悅，約台灣時間中午11點半上場，接續就是男雙「楊肉盧」上陣。白馭珀明天將和大陸王祉怡在第3球場搶8強門票，小天在同場地面對日本常山幹太。

許玟琪 楊肉盧 麟洋配

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