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路跑／國道馬拉松312開跑 任家萱邀跑者響應臉部平權

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
臉部平權活動大使任家萱Selina（左）與陽光傷友代表王靖雯(展示前者設計的限量髮帶和涼感巾。圖／陽光基金會提供
臉部平權活動大使任家萱Selina（左）與陽光傷友代表王靖雯(展示前者設計的限量髮帶和涼感巾。圖／陽光基金會提供

2023臉部平權運動台北國道馬拉松將於3月12日登場，曾在一次次路跑過程中突破心中障礙、成功完成挑戰的臉部平權活動大使「Selina」任家萱，今天賽事宣告記者會偕同陽光傷友代表王靖雯，號召民眾報名響應支持臉部平權路跑。

「今年特別為跑者設計兩款實用配件，邀請大家賽事當天參加臉部平權時尚秀，秀出你最獨一無二的時尚穿搭，只要在FB或IG上分享就有機會可以獲得我設計的髮帶跟涼感巾。」今天成最佳展示者的任家萱說。

暌違7年再次以跑者身分參賽，她表示，過去曾透過跑步更加認識自己，也在一次次的路跑過程中突破心中障礙，成功挑戰當下都會大哭，覺得自己又更加圓滿、對未來更無所畏懼，邀請跑者今年一起上賽道，「尤其國道馬跑道十分平坦，對跑者很友善加上又有3K賽事，非常適合首跑族及邀請親朋好友一起上國道行動支持臉部平權，也祝福跑友們3月12日順利完賽奪得好成績，一同在日常生活中落實臉部平權精神。」

台北國道路跑已連續舉辦28年，並與陽光合作推廣臉部平權精神，中華民國路跑協會理事長郭國雄今天也邀請大眾踴躍報名，陽光基金會執行長舒靜嫻也呼籲說：「用心看見每個人獨一無二的價值，營造友善、平等的社會環境，祝福陽光朋友以及所有朋友們，都能突破限制、勇敢實現自我！」

從小熱愛跳舞的王靖雯，19歲時在一場意外中全身百分之74面積三度灼傷，歷經清創、植皮手術後，長達2年時間在陽光基金會忍痛進行復健。面對身上無法抹滅的傷痕，她曾不適應他人投射的異樣眼光，所幸在陽光心理輔導、朋友陪伴、及專注練舞的過程中漸漸展露自信，今年擔任臉部平權代言人的她說：「其實我們與一般人沒有不同，在追求目標的路上都只能靠實力爭取！有能力的人是不會被外表打敗的。」

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