T1聯盟／魚頭君當特別來賓！獵鷹推台南主場周

台南台鋼獵鷹隊今年再度與台南觀旅局合作，球團今天宣布14日、15日聯手推出「大城小事」主場周，去年帶大家認識新成軍的獵鷹，今年目的顯露出台南人真實心境，特別找來台南最夯吉祥物魚頭君擔任特別來賓，15日還有神秘嘉賓開球，並邀請主場強棒主持人魏買加帶領在地擁有嘻哈圈最強高中生稱號的青蛙與格蕾普在主場開唱。

台南文化、美食遠近馳名，本次「大城小事」主題周，事前於社群上藉由各種趣味對比圖在網路發酵，告訴大家所想像認知中的台南，其實跟在地台南人的認知是有出入，藉由強烈對比讓大家更容易記住各種台南小知識。

例如台南人愛吃糖已經不是什麼新聞，但其實台南是全台最愛點無糖茶的縣市，也透過體育帶給大家更深化在地的旅遊，使體育成為觀光吸引力的一環，台南逐漸從美食古城形象，蛻變出更具創意、融會出不同的新文化價值。

台南土生土長的獵鷹主場強棒主持人魏買加，這次將轉換身分，兩日都在中場開唱，14日將帶領同樣是台南出生的嘻哈歌手青蛙與格蕾普演出。這3人都來自大嘻哈時代選秀節目，青蛙自國一就開始創作，曾用100秒「高水準Wordplay」打敗千位參賽者，被封上00後饒舌圈代表人物，而格蕾普以超齡渾厚的獨特唱腔詮釋演出，也有台灣嘻哈圈最強高中生之稱，在節目上的演出獲得滿堂喝采，在YOUTUBE上個人表演片段更都衝上發燒影片。