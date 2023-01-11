足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終於道歉
法國足協主席葛雷茨（Noel Le Graet）日前發表對法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）的失態言論引發輿論撻伐，就連姆巴佩（Kylian Mbappe）也看不下去，如今葛雷茨終於道歉，也計畫親自打電話向席丹道歉。
本次事件起於席丹有意接下法國國家隊總教練一職，不過葛雷茨最終決定和現任教練德尚（Didier Deschamps）續約至2026年。
輿論引爆點在葛雷茨後續的發言，有傳聞席丹拒絕3國邀請，包括巴西。葛雷茨被問到此事時卻回應，「席丹去巴西？我不在乎，他想做任何事都可以。我從未和他談過法國總教練一事，也沒考慮過讓德尚離開。」葛雷茨補充說，「席丹有跟我聯絡嗎？肯定沒有，我連他的電話都不打算接。」
這番言論引來法國足球界砲轟，連姆巴佩都在推特發文聲援席丹，「席丹代表法國，我們不能這樣不尊重一名傳奇。」並附上失望的表情符號。
Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽♂️— Kylian Mbappé (@KMbappe) 2023年1月8日
失言風波擴大後，葛雷茨也終於道歉，他坦言自己的言論相當愚蠢，「這些發言造成誤解，我為此道歉，這些話完全沒反映我的想法。席丹知道我對他有很大的敬意，就像所有法國人一樣。」
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