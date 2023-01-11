田徑／王景成當選東亞田徑總會副主席 爭辦國際青年賽

中華民國田徑協會秘書長王景成，今天以全票通過當選第一屆東亞田徑總會副主席，使我國在國際田徑組織中更上一層樓，未來他也希望為台灣全力爭辦亞洲青年／青少年國際賽事。

東亞田徑總會為亞洲田徑總會新成立之地區總會，此總會由東亞地區的中國大陸、日本、南韓、北韓、香港、澳門、蒙古及台灣共8個會員國所組成。

今天下午以視訊會議進行第一次會員大會及選舉，投票結果由大陸田協副主席王楠當選第一屆主席；中華田協秘書長王景成以全票通過當選副主席；南韓田協副主席Kim Jung-Bong也以第二高票當選副主席；獨立理事分別由香港田協主席關祺、日本田協專務理事風間明、北韓田協副秘書長RI Hyon Chol、澳門田協副主席CHAN POU SIN及蒙古田協秘書長Zorigtbaatar獲選。

王景成自2013年起連續三屆獲選亞洲田徑總會獨立理事，10年來深獲亞洲各會員國的支持，今當選東亞田徑總會副主席，成為台灣田徑史上第一人，實屬不易。

對於當選東亞田徑總會副主席，王景成特別感謝田協名譽理事長蔡辰威及理事長葉政彥長期的栽培及肯定，也感謝全體理監事及秘書處同仁的全力協助，未來將積極參與此總會事務，爭取在台灣主辦亞洲青年/青少年國際賽事，促進田徑發展，是他任內最大的心願。