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揮別疫情影響 林騰蛟盼選手國際賽獲最佳成績

中央社／ 台北11日電
教育部次長、體育署代理署長林騰蛟。 中央社
教育部次長、體育署代理署長林騰蛟。 中央社

教育部次長、體育署代理署長林騰蛟今天表示，2023年除有成都世界大學運動會，也有杭州亞運兩項重要賽事，他期許選手們能在國際舞台發光發亮，拿下好成績。

體育署今天舉辦年終餐會，林騰蛟上台致詞時先細數過去一整年的政績，接下來話鋒一轉，提到受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，延後至今年舉辦的成都世大運與杭州亞運，盼延續過去整合奧運、亞運及世大運的培訓成效，逐步培養運動選手前進國際體壇，爭取佳績。

今年成都世大運預計7月28日至8月8日在中國四川成都登場，預計將舉辦16個運動種類，體育署自2020年8月1日起開始執行培訓計畫，且分3階段實施，並依大會公布最新參賽規定及參賽年齡放寬至27歲，將於2月1日進駐國家運動訓練中心展開調訓至7月。

至於4年1度的亞洲運動會，將於今年9月23日至10月8日在中國杭州舉行，由於受疫情影響，賽事延後一年舉辦，因此整體培訓計畫也跟著持續延長。

體育署統計，今年將參加成都世大運與杭州亞運的重點選手，包括桌球一哥林昀儒、游泳「雙王」王冠閎與王星皓、「鞍馬王子」李智凱與「亞洲貓王」唐嘉鴻、「柔道男神」楊勇緯、射擊步槍女將林穎欣等。體育署期望選手們拿出最佳表現，取得最佳成績。

體育署 亞運 林昀儒

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