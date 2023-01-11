超馬／隔10年再戰世界最難賽事 陳彥博會想起這些人

我國超馬好手陳彥博即將在26日啟程加拿大參加有世界最艱難賽事之稱的「加拿大育空極地700km橫越賽」，這也是他繼2013年後相隔10年再度挑戰此賽事，他直言前一次參賽時自己是靠著意志力成為首位完賽的亞洲選手，但也因此錯過了途經的許多事物，而今年自己將帶著全新的心態再度參賽。

過去幾年受到疫情影響，直到去年6月才重新回到超馬賽場參加個人近2年半以來首場賽事的陳彥博，他直言因為疫情讓職業生涯調整了很多方向，訓練目標也做了許多改變，不過今年2月4日他將相隔10年再次挑戰「加拿大育空極地700km橫越賽」，也被他稱為是一生還想再一次挑戰的賽事之一。

為了備戰這項被世界超馬好手譽為最艱難的賽事，陳彥博在日前也展開從台北出發抵達高雄，再從太魯閣牌坊出發抵達武嶺，總長451公里的模擬訓練，且全程拖著負重22公斤的雪橇，在整個環台訓練過程中，更有不少跑友自發性的加入陪跑的行列，讓陳彥博直言相當暖心，甚至一度被感動到落淚。

陳彥博展示環台模擬訓練時使用的雪橇。記者劉肇育／攝影

談起了這次的環台模擬訓練，陳彥博表示，這些陪跑的民眾，都將成為他前往加拿大參賽時的力量，「以前去想的只有自己的目標，但這次感受到很多人推著我前進，我休息時他們也不打擾，紅綠燈變綠燈時幫他們甚至還會先衝到前面幫我注意安全，這次的訓練，幫我在雪地孤單過夜時，會想起這些人。」

對於相隔10年將再度參加「加拿大育空極地700km橫越賽」，陳彥博直言這項賽事不僅全長近700公里，選手必須克服一個人的孤寂，還必須面對零下10度到50度的酷寒，每天只能在雪地中靠著防水套和睡袋短暫休息3到4小時，能完賽的選手寥寥可數，更有選手因為遭遇暴風雪必須截肢，「不過與10年前參賽時相比，我現在最大的不同應該就是心態，以前沒辦法長時間跟自己獨處，現在會試著跟大自然、跟自己、跟樹對話，這場已經不算是賽事，是冒險，是長征修行。」