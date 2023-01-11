桌球／馮翊新、陳建安傳捷報 台灣添2席世錦賽資格
世界桌球錦標賽亞洲區資格賽第一階段小組賽落幕，台灣選手馮翊新、陳建安各自在男單賽事傳出好消息，為台灣搶下2席世錦賽參賽資格。
2023世界桌球錦標賽亞洲區資格賽在卡達首都杜哈（Doha）舉行，分兩階段進行，第一階段小組賽，單打分為16組，雙打分成8組，分組第一就能直接搶下5月南非德班世錦賽門票。
林昀儒、莊智淵此次沒有參賽，台灣一共派出3名選手參加男單項目，馮翊新與新加坡小將郭勇激戰7局，以11比7、9比11、9比11、11比6、11比5、8比11、11比2勝出，繼混雙與劉馨尹搭檔傳出捷報後，再搶下1張世錦賽男單門票。
陳建安出戰日本選手戶上隼輔，前4局結束，局數以3比1率先聽牌，儘管以10比12丟掉第5局，所幸隨後沉穩應對，第6局以11比6勝出，為台灣在世錦賽男單項目再添1席。
至於其他台將單打表現，男單廖振珽以局數1比4不敵韓國選手安宰賢，女單李昱諄以0比4遭香港一姐杜凱琹橫掃，劉馨尹出戰日本選手木原美悠，以直落四落敗。
世界排名第21的陳思羽以3比4爆冷輸給排名第72的印度選手阿庫拉（Sreeja Akula），而鄭怡靜女單賽事則是退賽。
截至目前為止，台灣這次在亞洲區資格賽累計取得4席世錦賽席次，分別男單2席、女雙1席、混雙1席，而小組賽遭淘汰的選手，還有機會透過排名賽，爭取世錦賽參賽機會。
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