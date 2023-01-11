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大馬羽賽／「麟洋配」回歸退強敵！李洋吐心聲：好的開始

聯合新聞網／ 綜合報導
黃金男雙「麟洋配」李洋（前）／王齊麟（後）。 報系資料照
黃金男雙「麟洋配」李洋（前）／王齊麟（後）。 報系資料照

經歷2個月休賽期後，台灣羽球男雙組合李洋／王齊麟昨日以21：13、21：15擊敗日本組合小林優吾／保木卓朗，晉級馬來西亞公開賽男雙16強，李洋賽後也在個人臉書吐露心聲。

李洋／王齊麟前年在東京奧運摘金，不過去年卻陷入低潮，王齊麟年中右腳傷勢復發，讓兩人暫時拆夥，直到11月澳洲公開賽才重新合體。不過今年有好的開始，首戰就順利擊敗世界排名第4的日本組合小林優吾／保木卓朗，搶下16強門票。

李洋昨日晚間也在臉書發文說道：「休賽近兩個月，重新回到賽場上還蠻興奮的，也很開心有個好的開始，但場場都是硬仗，我們會繼續以挑戰者的姿態來迎接接下來的挑戰，繼續加油！」

麟洋配」明日上午10點對決南韓組合徐承宰／姜敏赫，爭取8強門票，雙方過往沒有交手紀錄。

麟洋配

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