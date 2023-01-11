澳網／許育修退瑞典好手 距首張會內賽門票僅差一勝

本周世界排名才剛突破個人新高來到208名的我國年輕男網好手許育修，今天在澳網會外賽持續進擊，面對世界排名第126名的瑞典選手伊梅爾（Elias Ymer），雙方在兩盤都打進搶七的情況下，最終許育修以7：6（7：4）、7：6（7：4）挺進到最終輪，只差一勝就能搶下個人生涯首張大滿貫會內賽門票。

許育修在本周公布的最新世界排名中來到第208名，不僅持續創下個人新高，也慢慢朝著200名的目標前進，而今天他在澳網會外賽次輪，遭遇第18種子的瑞典選手伊梅爾，雙方在首盤前12局都保發的情況下進入搶七，最終許育修在3：3後連拿4分，先下一城。

第二盤許育修雖然遭到伊梅爾在第二局率先破發，一度以0：2落後，不過第三盤他重新調整後也回敬破發，讓雙方又一路拉鋸到搶七，而許育修也再一次頂住壓力，再以7：4搶下決勝局，直落二勝出。

而許育修接下來則將與世界排名第161名的法國25歲好手穆勒（Alexandre Muller）爭奪會內賽門票，穆勒前年在澳網男單首輪搶下生涯大滿貫首勝，去年則是剛奪下生涯首座挑戰賽冠軍。