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澳網／許育修退瑞典好手 距首張會內賽門票僅差一勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男網好手許育修只差一勝就能搶下個人生涯首張大滿貫會內賽門票。 聯合報系資料照
我國男網好手許育修只差一勝就能搶下個人生涯首張大滿貫會內賽門票。 聯合報系資料照

本周世界排名才剛突破個人新高來到208名的我國年輕男網好手許育修，今天在澳網會外賽持續進擊，面對世界排名第126名的瑞典選手伊梅爾（Elias Ymer），雙方在兩盤都打進搶七的情況下，最終許育修以7：6（7：4）、7：6（7：4）挺進到最終輪，只差一勝就能搶下個人生涯首張大滿貫會內賽門票。

許育修在本周公布的最新世界排名中來到第208名，不僅持續創下個人新高，也慢慢朝著200名的目標前進，而今天他在澳網會外賽次輪，遭遇第18種子的瑞典選手伊梅爾，雙方在首盤前12局都保發的情況下進入搶七，最終許育修在3：3後連拿4分，先下一城。

第二盤許育修雖然遭到伊梅爾在第二局率先破發，一度以0：2落後，不過第三盤他重新調整後也回敬破發，讓雙方又一路拉鋸到搶七，而許育修也再一次頂住壓力，再以7：4搶下決勝局，直落二勝出。

而許育修接下來則將與世界排名第161名的法國25歲好手穆勒（Alexandre Muller）爭奪會內賽門票，穆勒前年在澳網男單首輪搶下生涯大滿貫首勝，去年則是剛奪下生涯首座挑戰賽冠軍。

許育修 澳網

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